Titoli e aperture: gli scontri nella maggioranza sui quotidiani in edicola

Reddito di cittadinanza e Quota 100, prescrizione e concessioni autostradali, Alitalia e Ilva. Sono questi i principali argomenti e terreni di scontro all'interno della maggioranza in vista della ripresa dell'attività di governo con il vertice programmata per il prossimo 7 gennaio. Il Partito democratico, intanto, chiede che Reddito e tema pensioni vadano rivisti. Ma ottiene il netto rifiuto del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che dice: "Mai".

Nel frattempo l'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti lascia il Movimento Cinque Stelle. Anche i renziani mettono in guardia il governo: sulla giustizia rischia grosso. Sul tema della prescrizione i toni si stanno inasprendo e le posizioni irrigidendo.



CORRIERE DELLA SERA

Sfida su Reddito e Quota 100

Il Pd: "Vanno rivisti". Di Maio: "Mai". Gelo dei Cinque Stelle su Conte



LA REPUBBLICA

Anti Salvini cercasi

Nel sondaggio di fine anno emerge un Paese diviso pro e contro il leader della Lega, l'unico a tenergli testa è papa Francesco. Gelo di Di Maio sul premier che resta in politica. Stasera il discorso di Mattarella

Fioramonti via dal Movimento 5S: "Sono deluso, troppi attacchi"

LA STAMPA

Renzi: il reddito va cancellato: "Al Sud servono investimenti, non assistenzialismo. In Senato i numeri per modificare la Bonafede"

Il governo prepara la riforma di Quota 100: riduzione delle finestre per il pensionamento nel 2021



IL MESSAGGERO

"Statali, ricambio per 150 mila"

L'intervista. La ministra Dadone: "Bandi più veloci e a gennaio tavolo per il nuovo contratto"

Giustizia, Reddito e Quota 100: maggioranza a pezzi. Verifica di governo piu' difficile per Conte



IL SOLE 24 ORE

Salvataggio PopBari, l'aumento di capitale arriva a 1,4 miliardi

Dal Fondo interbancario sbloccati subito 310 milioni di euro

L'esborso complessivo potrà arrivare a 700 milioni, come il Mediocredito

Con Carige il conto totale sale a 600 milioni, che pesano sul settore



IL GIORNALE

Conte vinavil

Il premier cambia idea e s'incolla alla poltrona: "La politica è il mio futuro". Fioramonti lascia il M5S

LIBERO QUOTIDIANO

Il Sud paradiso fiscale

Il nero è l'attività più fiorente nel Mezzogiorno, tanto vale abbattere le tasse come Irlanda e Olanda in modo da trasformare il Meridione in una Mecca per le multinazionali. Cosi' si manterrà da solo



IL FATTO QUOTIDIANO

L'Agcom indaga su tele-Salvini

Troppo spazio in tg e talk, da ministro e poi da oppositore". L'istruttoria dell'authority sulle sue 111 ore in tv da luglio a novembre



IL FOGLIO

Una lezione di diritto da Gherardo Colombo per il vaffanculotto Bonafede

"Altro che prescrizione, è già lunghissima. Il legislatore dovrebbe smetterla di trasformare ogni bagatella in reato penale" Propaganda e giustizia sfasciata



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Conte: non fonderò partiti

"Ma non lascio la politica". "Reddito e Quota 100 non si toccano"

L'Istat: le nascite al minimo storico, i single un terzo delle famiglie



IL MATTINO

Giustizia e Autostrade. Pd-5 Stelle ai ferri corti

Altolà dem sulla riforma Bonaf ede: intervenga Conte. I grillini: no ai ricatti

Via libera al Milleproroghe: tensione sulle concessioni. Lite anche sul Reddito

LA NAZIONE

La famiglia, azienda dimenticata

è un'impresa con 900mila dipendenti (piu' quelli in nero): colf, badanti, baby sitter. E pochi aiuti di Stato



IL SECOLO XIX

Autostrade liguri, torna la paura crollata la volta di una galleria

Evitata la tragedia sulla A26 tra Masone e Voltri. L'ad di Aspi Tomasi: "Sono dispiaciuto". Il ministero lo convoca per chiarire



IL TEMPO

L'uomo dell'anno è donna

A gennaio con Fratelli d'Italia non andava oltre il 4% I sondaggi di oggi la danno al 10

Anche la popolarità di Salvini nel 2019 è rimasta ferma al palo Soltanto lei guadagna voti

Posizioni radicali ma toni bassi Cosi' ha intercettato consensi anche al di fuori della destra.

