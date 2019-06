Giorgetti apre ai minibot, Salvini dice che piacciono agli italiani 

"È chiaro che tutte le soluzioni nuove sono contestate. Io non sto dicendo che i miniBot siano la Bibbia, è una proposta per accelerare in qualche modo anche i rimborsi dei debiti della Pubblica amministrazione. È una delle possibilità, è una delle soluzioni. Poi la strada maestra è quella della crescita". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, nel Modenese in vista dei ballottaggi di domenica.

"Se noi - ha aggiunto - riuscissimo a creare le condizioni affinché questa gabbia che limita la capacità di esprimersi in Italia degli imprenditori e dei lavoratori" sia superata, il nostro Paese "diventerebbe non soltanto la seconda manifattura d'Europa, come è già oggi, ma credo che possa rappresentare un punto di riferimento e dare lezioni a tutti quanti"

"A me piace quello che piace agli italiani", rincara la dose il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo alle critiche mosse dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ai minibot. L'uscita dall'euro "non è minimamente nei nostri programmi e nelle nostre intenzioni" e "le monete alternative le usiamo al Monopoli".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.