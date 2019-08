Per Giorgetti questa è la canzone della crisi di governo

Silvia Lore / NurPhoto Giancarlo Giorgetti

Secondo Il Messaggero, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, con il quale il quotidiano della Capitale si intrattiene per un breve colloquio, è “di buon umore nonostante tutto”, viste le perplessità e i dubbi da lui espressi nei giorni scorsi circa i tempi scelti da leader, Matteo Salvini, per dare il là alla crisi.

Di buon umore a tal punto da far sentire al cronista che cerca di stanarlo, dalla sua playlist sul cellulare, “la canzone di oggi, la canzone della crisi”, che poi si chiama Canzone per te, nella quale il suo autore, Sergio Endrigo, canta “la festa appena cominciata/ è già finita…” con seguito di strofa che dice ancora “il cielo non è più con noi/ il nostro amore era l’invidia di chi è solo/ era il mio orgoglio la tua allegria…”. “È perfetta, no?” chiede il sottosegretario mentre incrocia l’altro Matteo, Renzi, e gli lancia un “Auguri con Di Maio”.

Ma alla domanda diretta se possa o meno durare un governo Pd-5Stelle, Giorgetti non esita a dire che la domanda vera innanzitutto è “se può partire”, per poi aggiungere: “IO ho dei dubbi, magari a loro va meglio”. Secondo il sottosegretario della Lega a Palazzo Chigi “questo finale d’altronde era previsto. La vita continua…” Aggiunge solo un aneddoto per il cronista, di quando arrivò a Palazzo Chigi un anno e rotti fa e “regalai ai ministri la foto della Boschi, non quella di Renzi”.

“Giorgetti non crede in clamorosi colpi di scena” annota il quotidiano al quale il sottosegretario fa notare di indossare lo stesso vestito “che ho indossato il giorno del giuramento del governo, un completo blu – e lo porto anche oggi, buono per la comunione ma anche per il funerale”.

