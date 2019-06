Giorgetti: non sarò commissario europeo, non sono interessato

Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ed esponente di rilievo della Lega, afferma che non sarà commissario europeo, mettendo così fine alle voci su una sua candidatura proposta dall'Italia. "Non sono interessato" al ruolo "e probabilmente non sono neanche adatto a farlo",o ha detto a L'Intervista su SkyTg24. "Ringrazio per la stima - ha aggiunto - ma escludo che andrò in Europa".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.