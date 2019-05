Il leader di Forza Nuova Fiore contestato a Bologna, scontri tra manifestanti e polizia

Michele Spatari / NurPhoto Roberto Fiore - Forza Nuova (Afp)

Scontri a Bologna tra forze dell'ordine e manifestanti che protestano contro la presenza in città del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Circa un migliaio di persone si sono dirette davanti al blindato della polizia che impediva l'accesso in piazza Galvani dove è previsto il comizio di Fiore in vista delle elezioni europee. Prima i cartelli utilizzati per colpire il mezzo della polizia poi sono partite dal corteo bottiglie di vetro, fumogeni e petardi. Le forze dell'ordine hanno così caricato i manifestanti e sono volate diverse manganellate.

Scontri a Bologna: una manifestante protesta dopo le cariche. Trattenuta dalla polizia pic.twitter.com/yNUNerKhGh — Local Team (@localteamtv) May 20, 2019

A Bologna un mare antifascista in risposta al comizio di Forza nuova.



Bologna è antifascista. pic.twitter.com/bwE1HnkeL1 — Sandro Ciarlariello (@sciarlaq) May 20, 2019

