Fondi Lega: Di Battista dice: "Restituisca il maltolto"

La Lega i 49 milioni "li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro". "Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze si rispettano, quindi restituiscano il maltolto". Lo ha detto l'ex deputato di M5s Alessandro Di Battista a Otto e mezzo in onda stasera, in collegamento dal Guatemala.

"Penso che Salvini sia pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. 'Repubblica' dice che è fascista, però si comporta come l'istituto Luce con Mussolini". Lo ha detto l'ex deputato di M5s Alessandro Di Battista a Otto e mezzo in onda stasera, in collegamento dal Guatemala.

