"Di Maio ha sbagliato tutto, Conte ora riceverà ordini da Salvini", dice Zingaretti 

"Noi abbiamo un presidente del consiglio che ormai riceverà ordini da un leader forte in Italia come Salvini, ma poi dovrà rispondere a un'altra maggioranza in Parlamento. Dobbiamo andare al voto perché i problemi sono talmente drammatici che un altro governo nato in parlamento non potrebbe risolvere i problemi". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Porta a Porta'.

"Penso che Di Maio e i Cinque Stelle abbiano sbagliato tutto: non si può governare con Salvini per cinque mesi e mezzo e poi fare finta di litigare", e ha aggiunto: "Ora starà a noi far vedere che siamo coerenti e che torniamo a organizzarci su grandi temi come la giustizia".

"Si riparte con il Partito Democratico primo in tante grandi città e con tanti candidati sindaci che vincono al primo turno. Nel sistema bipolare non esistevamo più, ora il Pd è tornato ad essere il baricentro dell'alternativa a Salvini. In 70 giorni abbiamo rimesso in campo una proposta politica", che poi attacca sostenendo che tra Salvini e Di Maio è in corso "una partita a scacchi pericolosa per l'Italia: agli italiani l'aumento dello spread è costato 17 miliardi di euro in un anno".

"Confido che l'unico modo di sconfiggere questa deriva è quella di mettere in campo un piano che tagli le tasse sui redditi bassi, per dare un segnale a quella fascia di italiani che guadagna troppo poco, non spende e l'economica non cresce. In questo Paese c'è un problema di diseguaglianza sociale che va affrontato subito".

Zingaretti poi intravede un possibile scontro tra i partiti di maggioranza: "Il presidente appena eletto in Piemonte ha detto che ora si farà la Tav. Ecco, questo è un tema delicato perché l'alleato di Salvini al governo non vuole la Tav".

