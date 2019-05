"Prendiamo una grande lezione e non molliamo", ha detto Luigi Di Maio

Afp Luigi Di Maio

"Per noi le elezioni sono andate male, da queste elezioni europee prendiamo una grande lezione, impariamo e non molliamo. Come forza politica, M5S sta correndo una maratona non i 100 metri" Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la conferenza stampa al Mise dopo le elezioni europee. "Ho sentito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli ho chiesto di convocare prima possibile un vertice di governo" ha aggiunto Di Maio.

"C'è da fare il salario minimo orario e lo faremo, così come il provvedimento per le famiglie e c'è da portare avanti un serio abbassamento delle tasse". Sulla Tav, di Maio ha detto: "Quello che emergerà dal colloquio con il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica francese sarà valutato dal governo". "C'è un contratto di governo in cui c'è la Tav, c'è scritto nel contratto", ha spiegato Di Maio, e "si parla di ridiscussione integrale dell'opera che e' quello che sta facendo il presidente del Consiglio dei ministri".

