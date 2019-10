Di Maio annuncia un evento in Umbria con Zingaretti e Speranza

Vincenzo PINTO / AFP Luigi Di Maio

"Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di governo, per spiegare la manovra". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio, a margine di una visita al cantiere della Terni-Rieti.

"Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ha aggiunto parlando con i giornalisti - insieme al segretario del PD Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza e a chi vorrà partecipare. Anche Italia Viva, se vorra'". L'obiettivo dell'evento, di cui non si conoscono ancora i dettagli, ha spiegato il ministro, sarà "spiegare nei dettagli questa manovra, che mantiene la promessa di non aumentare l'Iva, abolisce il super ticket in sanità, istituisce un assegno unico per le famiglie che fanno figli e abbassa il cuneo fiscale".

"Il Parlamento è sovrano e deciderà che cosa fare della legge di bilancio, ma su Quota 100 non c'è margine di alcun tipo. Se Renzi e Italia Viva sono nostalgici della legge Fornero, lo dicano pubblicamente, ma non avranno i voti in Parlamento per abolire Quota 100", avverte poi Di Maio. Tornare indietro sulle pensioni, per il ministro degli Esteri, sarebbe "schizofrenia normativa. Il cittadino vede uno Stato che l'anno scorso gli ha fatto una legge per andare in pensione e poi c'è qualcuno che neanche un anno dopo la vuole abolire - ha aggiunto - ci sono tanti cittadini che vogliono andare in pensione e hanno un'opportunita'".

Difendendo Quota 100, Di Maio ha poi affermato che "prevede il divieto di cumulo: chi va in pensione non può fare un altro lavoro, e questo è importante perché libera posti per i più giovani. Non è un caso che nel periodo di Quota 100 e del reddito di cittadinanza - ha concluso - abbiamo avuto il livello di disoccupazione più basso dal 1977 in Italia. Abbiamo permesso di andare in pensione liberando posti per la generazione dei figli".

