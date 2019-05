Una donna ha denunciato di aver ricevuto una scheda già votata in Irpinia 

Ha ricevuto una scheda già votata, che non avrebbe dovuto trovarsi tra quelle da consegnare agli elettori, una donna che si è recata al seggio di contrada Tesoro di Ariano Irpino e che al momento di prendere le schede per le Europee e per le Comunali ha notato che quella per le amministrative aveva simbolo di lista e nome del sindaco già barrati.

L'elettrice ha segnalato l'irregolarità al presidente di seggio che, a sua volta, ha avviato le verifiche interne, dopo aver informato anche gli agenti delle Digos della Questura di Avellino, per denunciare l'accaduto. Le indagini sono state avviate e la scheda è stata sequestrata.

