Le notizie di oggi (ore 11,30)

Nicola Marfisi / AGF Il raduno di Pontida del 2018

DI MAIO PROPONE UN PATTO CIVICO PER L'UMBRIA, "CORRIAMO CON IL NOSTRO SIMBOLO MA GIUNTA SENZA PARTITI"

La sfida del leader di M5s al Pd per le regionali di ottobre: sosteniamo un candidato fuori dalle appartenenze partitiche e un programma comune, senza pretese di assessorati. Sì da LeU, Zingaretti apre al confronto. Salvini: sono disperati.

A PONTIDA LA RABBIA LEGHISTA, SALVINI "PRONTI AL REFERENDUM ANCHE SUL DECRETO SICUREZZA"

Tricolori al raduno del Carroccio con lo slogan "La forza di essere liberi". Il leader rilancia la consultazione sul maggioritario "per mettere in sicurezza il Paese". Insultato Gad Lerner, aggredito un video maker di Repubblica.

RENZI NON ESCLUDE LA SCISSIONE, "ALLA LEOPOLDA SARÒ CHIARO COME MAI IN PASSATO"

Rosato: se sarà addio, si tratterà di separazione consensuale.

MIGRANTI: COMPLETATO LO SBARCO DALLA OCEAN VIKING, NELLA NOTTE A LAMPEDUSA NE ARRIVANO ALTRI 100

Gli 82 sulla nave delle Ong sono stati portati nell'hotspot dell'isola. Nelle stesse ore sono arrivate altre due barche, una con a bordo 78 persone e l'altra con 21.

POMPEO ACCUSA L'IRAN PER GLI ATTACCHI AL PETROLIO SAUDITA, I PASDARAN MINACCIANO LE BASI USA

Dopo il raid con i droni rivendicato dai ribelli sciiti houthi, il segretario di Stato Usa condanna Teheran e sostiene che "fa solo finta di voler negoziare". I pasdaran: le navi militari e le installazioni americane della regione sono alla portata dei nostri missili.

HONG KONG: LA PROTESTA ARRIVA DAVANTI AL CONSOLATO BRITANNICO, CORTEO NON AUTORIZZATO IN CENTRO

Nel 15esimo wekend di proteste, migliaia di manifestanti sfilano dall'area dello shopping verso la zona delle istituzioni.

TUNISIA AL VOTO PER LE PRESIDENZIALI, 24 I CANDIDATI

Seggi aperti per scegliere il successore di Essebsi, morto a luglio. Massiccio il dispositivo di sicurezza.

ORRORE IN MESSICO, IDENTIFICATI 44 CORPI FATTI A PEZZI IN UN POZZO A GUADALAJARA

I resti umani di decine di persone erano contenuti in 119 sacchi scoperti nei giorni scorsi.

TRAGICO INCIDENTE IN PIEMONTE, PADRE E FIGLIOLETTO MUOIONO INTRAPPOLATI IN UN'AUTO IN FIAMME

Sulla statale Torino-Pinerolo, a dare l'allarme è stata la moglie dell'uomo.

