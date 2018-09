Se si guarda bene il video, è difficile sostenere che Di Maio non sappia dove sia Matera

Sui social sta rimbalzando di account in account come una gaffe del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio un video in cui, a Bari, si rivolge al presidente della regione Puglia del Partito Democratico Michele Emiliano dicendogli: "Con Matera che state facendo?". Il governatore pugliese, con un po' di imbarazzo, sembra rispondere: "Ma Matera è in un'altro territorio, è Basilicata". L'audio non è pulito, ma il senso delle parole sembra essere quello.

A Matera che state facendo? (Video) pic.twitter.com/53GnO2OAvG — Mario Lavia (@mariolavia) 10 settembre 2018

Tanto è bastato per riaccendere la polemica sull'impreparazione del ministro, questa volta bocciato dai social in geografia. E la lettura dei frame e dell'audio si ferma a Emiliano che si mette una mano sulla bocca e sembra dire "è Basilicata". E Di Maio che ricambia lo sguardo con perplessità, interpretata come imbarazzo di chi è stato colto in fallo.

Ma Di Maio risponde a Emiliano: "Eh, lo so, lo so", cosa non rivelata da molti commentatori dei social. Il dialogo poi si conclude con Emiliano che parla dei progetti della Puglia per Matera, che sarà capitale europea delle cultura nel 2019. Matera dista 19 chilometri dal confine pugliese, e la Puglia ha varato un programma da 2,5 milioni di euro per "l'accessibilità delle bellezze nascoste dei territori contigui a Matera 2019 e per il potenziamento dei servizi e della qualità della vita delle popolazioni residenti".

Quindi non si può escludere che i due stessero parlando proprio di questo, dei fondi per Matera 2019, che in molti casi interessano la Puglia come nel potenziamento delle ferrovie (con le Appulo Lucane) e nell'ampliamento della Bari-Matera, la strada che passa attraverso la Murgia, lambendo Altamura, e che porterà dalla città lucana all'aeroporto di Bari in 40 minuti (Repubblica). E se Di Maio per ora non ha ancora risposto alle critiche social, Emiliano lo ha fatto via Twitter dicendo che il ministro sa bene dov'è Matera e che stava facendo domande "tutte pertinenti", cui ha risposto. L'audio, che si può ascoltare nella sua versione più chiara sul sito dell'Huffington Post, e le dinamiche di questa porzione tagliata di dialogo sembrano in tutta onestà dargli ragione.

Il Ministro @luigidimaio sa benissimo che #Matera è in #Basilicata e sa altrettanto bene che il sostegno della #Puglia a #MateraCapitaleEuropeaCultura è fondamentale, per questo mi ha fatto le domande, tutte pertinenti, cui ho risposto. pic.twitter.com/L4RDus9Hz3 — Michele Emiliano (@micheleemiliano) 10 settembre 2018

