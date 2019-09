"Salvini si è dimostrato pavido di fronte ai poteri forti", dice Di Battista 

Jacopo Landi / NurPhoto / Afp

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista

"State parlando con colui che è sempre stato un acerrimo nemico di Salvini, mi voleva 'mandare a quel paese' tutti i giorni. Ho contrastato tantissimo anche la Lega da fuori il Parlamento. Personalmente Salvini, mi ha deluso quando si è dimostrato molto pavido di fronte a quelli che sono 'i poteri forti'". Lo ha detto l'esponente M5s Alessandro Di Battista, intervistato ai microfoni di "Dritto e Rovescio", il talk show condotto da Paolo Del Debbio, in onda questa sera, alle 21.30 su Retequattro.



"Ho sentito un'intervista ad Andrea Orlando del Pd - ha aggiunto - in cui dice che, in questo Paese, i poteri forti non esistono. Invece si chiamano De Benedetti, Benetton, Caltagirone, Malagò, sono questi i miei avversari. Per me il Pd - conclude - resta il partito garante di questo sistema".

