De Magistris chiede al M5s di rompere con Salvini e allearsi con lui 

(Afp) Luigi de Magistris e Matteo Salvini

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, invita M5s a rompere il contratto di governo con la Lega e ad allearsi con il suo movimento civico. "Non vi chiudete, ritornate al civismo. Pensate alla possibilità di far nascere coalizioni civiche locali e poi magari anche nazionali. Io sono pronto a impegnarmi per un vero schieramento di rottura", dice de Magistris al 'Fatto quotidiano'.

Il sindaco poi richiama una sua sintonia con Roberto Fico ("abbiamo espresso posizioni molto spesso simili su questioni locali e nazionali"), e ipotizza uno scenario in cui il presidente della Camera potrebbe prendere il suo posto al municipio di Napoli e lui puntare alla presidenza della Regione Campania: "Oggi può sembrare fantapolitica, se lo chiede a Fico le dirà che non è possibile, Di Maio meno che mai. Ma se lo chiede al cittadino napoletano e campano le dirà che non sarebbe poi tanto male".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.