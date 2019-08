La crisi del governo italiano sui giornali tedeschi 

"Caos governo in Italia" titola in apertura il sito della Bild Zeitung, il quotidiano più letto in Germania. "Il governo italiano è alla fine", scrive ancora il tabloid, aggiungendo che il premier Giuseppe Conte definisce "irresponsabile" il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Ha messo avanti i suoi interessi a quelli del Paese".



Anche lo Spiegel apre sulla crisi italiana: "Ho cercato di trasmetterti dignità", cita il sito del settimanale il premier Conte. Nell'articolo firmato dal corrispondente a Roma, si afferma che "nei suoi ultimi giorni in carica, Conte mostra improvvisamente un profilo inedito".

Apertura di sito anche per la Zeit: "Giuseppe Conte annuncia le dimissioni". Il premier, secondo la storica testata amburghese, rimprovera a Salvini "irresponsabilità".



Per quanto riguarda la Frankfurter Allgemeine Zeitung, oltre ad un pezzo di cronaca costantemente aggiornato sul discorso di Conte, la replica di Salvini e il dibattito in Senato, in un commento a parte afferma che il ministro dell'Interno "e' indebolito, ma ancora non battuto". Per la Faz, Salvini ha precipitato il Paese in un "caos estivo".

Per uscire dal quale, "un governo di transizione formato da Pd e Cinquestelle sarebbe la soluzione migliore, per quello che riguarda il varo di una manovra ordinata ma anche per calmare le relazioni ultimamente molto tese tra Roma e Bruxelles". D'altronde, "un governo di destra dopo elezioni anticipate in ottobre forse avrebbe una maggiore legittimazione democratica, ma si potrebbe ottenere solo a prezzo di proseguire con l'attuale caos politico". A conclusione, afferma la Frankfurter Allgemeine, "l'Italia ha dinnanzi tempi inquieti. Ancora una volta". ​

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.