Conte: rilanciare il governo con chiarezza e determinazione

Agf Di Maio, Conte e Salvini

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver incontrato Matteo Salvini e Luigi Di Maio, afferma di aver sollecitato un impegno a rilanciare l'azione del governo. "Ho chiesto a entrambi i Vicepresidenti di accelerare i confronti e le valutazioni che sono in atto nell’ambito di ciascuna forza politica, in modo da poter ripartire già nei prossimi giorni con chiarezza di intenti e determinazione di risultati", scrive Conte in una nota.

