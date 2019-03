Cittadinanza a Rami: Salvini a Di Maio, "MI sono convinto da solo"

ELIANO IMPERATO / Controluce



Matteo Salvini

‚Äč"Io accolgo i consigli di tutti, i suggerimenti di tutti, sono rispettoso e ascolto per natura, ma in questo caso mi sono convinto da solo. Mi sono preso del tempo per studiare, studio carte e leggi e poi dico sì o no a ragion veduta. Secondo la mia coscienza e le leggi vigenti". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Salvini, replicando a Di Maio che aveva detto di aver convinto il titolare del Viminale a concedere la cittadinanza a Rami, il bambino protagonista della vicenda dello scuolabus dirottato a Milano.

