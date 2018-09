Il centrodestra si ricompatta. "Uniti alle regionali"

Il centrodestra si ricompatta e annuncia l'accordo sulle prossime elezioni regionali. "Il Centro-destra - si legge in una nota congiunta diffusa al termine dell'incontro a tre fra Salvini, Berlusconi e Meloni - si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire dalle elezioni regionali di Piemonte, Abruzzo, Basilicata, Sardegna con l'individuazione di un candidato condiviso, così come in tutti altri appuntamenti amministrativi". Si legge ancora: "Nel solco di un'esperienza consolidata premiata dai risultati del buongoverno in tutte le realtà che amministra, il centrodestra ribadisce e rilancia con l'incontro di oggi la sua natura di coalizione politica unita da valori comuni". E infine: "Nell'attuale situazione politica, specie in vista della prossima legge di bilancio, deve continuare a manifestarsi sia da chi è al Governo come da chi non ne fa parte, la precisa volontà di contribuire nell'interesse dell'Italia a trasformare in atti dell'esecutivo i principali punti del programma di centrodestra votato dagli elettori".

