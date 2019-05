Campidoglio: Lega, dai romani avviso di sfratto a Raggi

"I romani hanno dato l'avviso di sfratto alla sindaca Raggi, dalle zone più periferiche quelle che maggiormente gli avevano dato credito, arrivano i risultati peggiori per loro. Di converso le periferie vanno a premiare la Lega. I nostri risultati dicono che a Roma siamo il primo partito del centrodestra". Lo dichiara, contattato dall'Agi, Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, commentando il voto nella Capitale per le elezioni europee.

"A brevissimo presenteremo il programma della Lega per la città - aggiunge - in Campidoglio con Matteo Salvini, il punto cardine sarà la riforma dell'assetto istituzionale e il sostegno alle Pmi. Poi presenteremo un progetto sui rifiuti per portare la città stabilmente fuori dall'emergenza".

