Titoli e aperture: i quotidiani in edicola raccontano cosa c'è nella bozza della manovra licenziata a notte fonda

È stata licenziata la bozza della manovra da inviare alle Unione Europea. E Quota 100 resta. Fissato intanto il tetto per le operazioni in contanti: mille euro. Ma nel frattempo sulle tasse prosegue il duello tra il premier Giuseppe Conte (“Basta diktat!” ed esorta ad una lotta più coraggiosa a chi non paga le tasse) e l’asse Renzi-Di Maio.

Non c’è infine accordo sul carcere agli evasori mentre il taglio del cuneo fiscale è solo per i lavoratori. Per gli Statali l’aumento è solo di 50 euro e nella manovra per il prossimo anno, ci saranno solo 224 milioni in più. Forte delusione dei sindacati.

CORRIERE DELLA SERA

Manovra al via, divisi sul fisco

Conte scrive a Gualtieri: lotta coraggiosa a chi non paga le tasse o ci metto io la faccia

LA REPUBBLICA

Come si uccide una fabbrica

Napoli, le garanzie del governo non convincono gli americani: dal primo novembre a casa più di mille lavoratori

Manovra, Di Maio e Renzi contro il tetto dei mille euro per i contanti

Niente carcere agli evasori. Si potrà scaricare la fattura dell’idraulico

LA STAMPA

Una manovra che sfida gli evasori

Conte teme le lobby in aula e scrive a Gualtieri: i politici hanno paura di giocare questa partita

IL SOLE 24 ORE

Manovra sul filo degli incassi 2020

Lungo confronto tecnico sui 3 miliardi contabilizzati sull’anno prossimo

Clausole Iva sterilizzate: bloccati gli aumenti per 23,1 miliardi di euro

Rinnovo contratti pubblici: per il triennio 2019-2021 stanziati 3,1 miliardi di euro

IL MESSAGGERO

Quota 100 resta, scontro sul fisco

Primo sì a manovra e decreto fiscale. Sul tetto al contante è duello tra Conte e Renzi-Di Maio

Lite sul carcere agli evasori. Taglio del cuneo per i lavoratori. Statali, aumenti solo per 50 euro

IL GIORNALE

SCHIAFFO AI PENSIONATI

Il governo conferma (per ora) Quota 100 ma il ricalcolo è umiliante: 50 cent al mese.

Stangata su plastica e giochi, una beffa il taglio del cuneo fiscale

I contanti sono il diavolo: torna il limite a mille euro

LIBERO QUOTIDIANO

BOTTE DA ORBI tra i due MATTEO

Il fiorentino: «Sono il nuovo Machiavelli, ho fatto un’operazione di Palazzo»

Il leghista: «Un italiano su tre è con me, lasciateci votare o torna l’invasione»

IL FATTO QUOTIDIANO

CHI VUOLE MANETTE E CHI CAREZZE

PER CONTE LA SOGLIA DEI CONTANTI DEVE SCENDERE A MILLE EURO, A RENZI VA BENE A 3 MILA. 5STELLE E PD DIVISI SUL CARCERE

IL FOGLIO

Almeno i curdi hanno dalla loro parte una narrazione chiara

In questi anni di caos, la salvezza arriva quando l’opinione pubblica si connette con il fronte. Non succede sempre

Da Sirte a Idlib​

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Manovra contro i contanti

Lotteria sulle carte di credito, multe a chi rifiuta il bancomat

Tele-duello tra i due Matteo: divisi su tutto, tranne sulla Raggi

IL GAZZETTINO

Quota 100 resta, scontro sul fisco

Manovra, primo sì alla bozza per la Ue. Tetto per i contanti, duello tra Conte e Renzi-Di Maio

Sfida sul carcere agli evasori. Taglio del cuneo solo per i lavoratori. Multe a chi rifiuta le carte

IL MATTINO

Lite sul Fisco, resta Quota 100

Primo sì a manovra e decreto fiscale. Tetto al contante e carcere agli evasori, duello Conte-Renzi

Più soldi in busta paga agli evasori. La cedolare secca sugli affitti per sempre ma sale al 12,5%

LA NAZIONE

Quota 100 resta, stretta sul contante

Manovra, multe ai negozi che rifiutano il bancomat. Lotteria degli scontrini. Taglio del cuneo solo ai lavoratori

IL SECOLO XIX

Tetto all’uso del contante e multe ai commercianti se rifiutano carte di credito

Nella notte il governo ha discusso le misure all’insegna della lotta all’evasione

Tre miliardi per tagliare le tasse in busta paga, resta quota 100 per le pensioni

IL TEMPO

Come Monti, guerra alle banconote

Manovra. Fino a tarda notte litigano tutti sulle tasse e sulle manette destinate agli italiani

Torna lo spettro del tetto massimo di mille euro per spese in contanti. Stessa scelta del prof

