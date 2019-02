No bipartisan dal Consiglio regionale della Puglia all'autonomia

Instagram Francesca Franzoso, consigliere di Forza Italia nella Regione Puglia

Prende piede un accordo trasversale nel Consiglio regionale della Puglia tra centrosinistra e centrodestra contro l'autonomia delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Francesca Franzoso, consigliere regionale di Forza Italia della provincia di Taranto e commissario dello stesso partito, sottoscrive infatti il documento che porta già la firma dei consiglieri regionali del Pd Amati, Blasi, Mazzarano e Pentassuglia oltre che di altri consiglieri. Dieci i proponenti iniziali del testo.

Per Franzoso, "l'autonomia rafforzata che le tre Regioni del Nord sono sul punto di ottenere sulla spinta di Salvini, riapre la ferita storica del Paese e accentua il divario esistente tra Nord e Sud. L'autonomia differenziata nient'altro e' che la vecchia bandiera secessionista della Lega Nord, in salsa sovranista, un salto all'indietro che mina la coesione sociale e fa strame dei principi di solidarietà e redistribuzione.

Per Franzoso, "le tre Regioni del Nord non vogliono solo nuove funzioni, ma anche più risorse. Chiedono competenze per una ventina di materie, che in sostanza si traduce nel mettere mano ad un plafond da 21 miliardi di euro (la Lombardia vedrebbe crescere il proprio bilancio di più di un quarto). Immaginando il bilancio dello Stato come una torta, se Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna si ritagliano una fetta piu' grande tutte le altre ne avranno una piu' piccola".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.