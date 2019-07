Salone Auto: Appendino solleva dall'incarico il vicesindaco Montanari

Foto: AGF Chiara Appendino (M5s)

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha sollevato dal suo incarico e revocato questa mattina le deleghe al vicesindaco Guido Montanari. "La decisione - spiega la stessa sindaca - segue le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto che non hanno visto smentita".

"Una scelta non facile dal punto di vista umano - aggiunge Appendino - ma che ho ritenuto necessaria nell' interesse della Città e della sua immagine". "Al prof. Guido Montanari - conclude - va il ringraziamento per il lavoro svolto in questi tre anni"

