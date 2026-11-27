AGI - A ottocento metri di profondità, sul fondale del Canale di Sicilia, passerà una delle infrastrutture più ambiziose della nuova geografia energetica mediterranea. Italia e Tunisia stanno lavorando alla realizzazione di Elmed, il primo collegamento elettrico sottomarino in corrente continua ad alta tensione tra Europa e Nord Africa.
Il progetto, entrato nella fase esecutiva nel giugno 2026, è stato al centro di un incontro a Tunisi tra l'ambasciatore italiano Alessandro Prunas e il management di Prysmian, il gruppo industriale incaricato della realizzazione del cavo.
Sviluppata congiuntamente da Terna e dalla Società tunisina di elettricità e gas (Steg), l'infrastruttura collegherà Partanna, nella Sicilia occidentale, a Mlaabi, nella penisola tunisina di Capo Bon. Il tracciato si estenderà per circa 220 chilometri, di cui 200 sottomarini, con una capacità di trasmissione di 600 megawatt. L'investimento complessivo è stimato in 1,42 miliardi di euro.
Scambio di elettricità in entrambe le direzioni
La caratteristica strategica di Elmed risiede nella sua bidirezionalità. A differenza dei tradizionali gasdotti che trasportano energia dall'Africa settentrionale verso l'Europa, il nuovo collegamento permetterà di scambiare elettricità in entrambe le direzioni, secondo le esigenze dei rispettivi sistemi nazionali.
Per la Tunisia, questo significa poter accedere direttamente alla rete elettrica europea, rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti. Per l'Italia, si apre invece la prospettiva di integrare nel proprio sistema energetico parte della futura produzione rinnovabile nordafricana. Il progetto mobilita una parte significativa della filiera industriale italiana.
Prysmian, titolare di una commessa da 460 milioni di euro, utilizzerà lo stabilimento di Arco Felice, vicino Napoli, specializzato nella produzione di cavi sottomarini, il centro di monitoraggio tecnologico di Palermo e le proprie navi posacavi. La costruzione delle due stazioni di conversione è stata invece affidata a Hitachi Energy attraverso un contratto da circa 770 milioni di euro.
La Commissione europea ha destinato 307,6 milioni di euro al progetto
La dimensione europea dell'iniziativa emerge soprattutto dalla sua architettura finanziaria. La Commissione europea ha destinato 307,6 milioni di euro al progetto attraverso il programma Connecting Europe Facility. Al finanziamento partecipano inoltre la Banca mondiale, la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la banca pubblica tedesca KfW.
Per Roma, Elmed rappresenta uno dei principali progetti infrastrutturali inseriti nel Piano Mattei per l'Africa, attraverso il quale l'Italia punta a rafforzare la propria funzione di collegamento energetico tra i due continenti.
L'energia è tuttavia soltanto una componente di un partenariato più articolato. Nei giorni precedenti all'incontro con Prysmian, Prunas aveva visitato nel Sahara tunisino i programmi di sviluppo agricolo sostenuti dalla Cooperazione italiana, che a Rjim Maatoug hanno consentito di trasformare 2.500 ettari di territorio desertico in palmeti produttivi, generando opportunità economiche per oltre 1.300 famiglie. Con Elmed, la cooperazione bilaterale assume però una dimensione continentale.
Energie rinnovabili questione centrale nei prossimi decenni
La crescita delle energie rinnovabili nel Nord Africa pone infatti una questione destinata a diventare centrale nei prossimi decenni: quella delle infrastrutture necessarie per integrare la produzione africana con i mercati europei. Il collegamento tra Sicilia e Tunisia potrebbe costituire il primo tassello di una rete elettrica mediterranea molto più estesa, a condizione che agli investimenti nelle interconnessioni corrisponda un adeguato sviluppo della capacità produttiva e delle reti nazionali.