AGI - Circa 50 rappresentanti delle istituzioni pubbliche, della società civile e del settore privato italiano hanno partecipato a una Missione di sistema in Tanzania. Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Dar es Salaam su Facebook, specificando che al centro degli incontri svolti il 9 e 10 novembre scorsi vi è stata l'intenzione di rafforzare il partenariato bilaterale e le opportunità offerte dal Piano Mattei, di cui il Paese è entrato a far parte nel 2025.
La missione, guidata dal direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del ministero degli Esteri Stefano Gatti e dal coordinatore vicario della struttura di missione per il Piano Mattei presso la presidenza del Consiglio dei ministri Lorenzo Ortona, ha coinvolto una rappresentanza articolata, pensata per favorire il dialogo tra i diversi attori italiani e tanzaniani impegnati nei programmi di cooperazione e sviluppo.
Presentato un libro che ripercorre i sessant'anni di cooperazione
In occasione della missione è stato anche presentato un volume che ripercorre sessant'anni di cooperazione tra la Tanzania e l'Italia. Il volume, dal titolo "60 anni di partenariato. La storia della Cooperazione italiana con la Tanzania", è stato realizzato dalla sede di Nairobi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics) - competente anche per la Tanzania -, in collaborazione con l'ambasciata italiana di Dar es Salaam.
Alla presentazione ha partecipato il vice ministro tanzaniano per gli Affari esteri e la Cooperazione dell'Africa orientale, James Kinyasi Millya, alla presenza dei principali attori della cooperazione italiana in Tanzania.
Attraverso fotografie, documenti storici e testimonianze, il volume ripercorre 60 anni di interventi e risultati della cooperazione italiana nel Paese africano. Tra i principali ambiti di collaborazione figurano la sanità, l'istruzione, le infrastrutture e l'agricoltura, settori che hanno accompagnato le diverse fasi dello sviluppo della Tanzania sin dai primi anni successivi all'indipendenza.
La pubblicazione ricostruisce anche alcuni importanti capitoli della presenza italiana nel Paese, tra cui la realizzazione della raffineria Tiper a Dar es Salaam e dell'oleodotto Tazama, costruito per collegare la Tanzania allo Zambia e completato nel 1968. Il libro è disponibile in italiano e in inglese nella sezione News del sito dell'ambasciata italiana.
Il 9 novembre, ad aprire la riunione bilaterale è stato il ministro tanzaniano per la Pianificazione e gli Investimenti, Kitila Mkumbo, che ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni locali coinvolte nell'attuazione delle iniziative italiane di cooperazione allo sviluppo e dei progetti legati al Piano Mattei. Nel corso degli incontri è stata ribadita la volontà di ampliare ulteriormente la collaborazione tra i due Paesi, con particolare attenzione ad agricoltura, sanità, istruzione, trasporti, energia, gestione delle risorse idriche e trasformazione digitale.
Ambiti considerati strategici per sostenere lo sviluppo economico e sociale della Tanzania e rafforzare la presenza italiana nel Paese. Alla missione hanno partecipato anche il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee, Raffaele Cattaneo, e attori della cooperazione della regione Friuli Venezia-Giulia.
Due progetti di cooperazione con la Regione Lombardia
Cattaneo ha poi incontrato ad Arusha il commissario regionale Amos Gabriel Makalla per discutere in particolare di due progetti di cooperazione. Il primo è Res4Clima, coordinato da Regione Lombardia e realizzato con 14 partner, di cui 11 lombardi e tre tanzaniani. L'iniziativa punta a condividere competenze, buone pratiche e soluzioni innovative per rafforzare la resilienza delle comunità rurali agli effetti dei cambiamenti climatici, promuovendo la sicurezza alimentare e la sostenibilità agricola. Tra i risultati già raggiunti figura l'apertura di un ufficio permanente dell'agenzia Ice ad Arusha.
Il secondo progetto è Joint Sti Campus, finanziato dal Fondo Regioni della Cooperazione italiana e cofinanziato da Regione Lombardia. Il programma coinvolge 11 università lombarde e quattro università africane, una delle quali ha sede nella regione di Arusha, in Tanzania, mentre le altre si trovano in Mauritania, Etiopia e Uganda. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione scientifica e favorire il trasferimento tecnologico tra istituzioni accademiche e territori.
La Tanzania rappresenta uno dei Paesi di riferimento della presenza italiana in Africa orientale. I rapporti bilaterali si sono progressivamente estesi dalla cooperazione allo sviluppo alla collaborazione economica, scientifica e tecnologica, coinvolgendo un numero crescente di soggetti pubblici e privati.
Al centro del confronto con le autorità tanzaniane, la possibilità di consolidare i programmi già avviati e individuare nuovi settori di intervento, valorizzando le competenze italiane e le priorità di sviluppo espresse dal governo locale. Tra gli ambiti di maggiore interesse figurano la modernizzazione dell'agricoltura, il rafforzamento dei servizi sanitari e formativi, lo sviluppo delle infrastrutture, l'accesso all'energia e all'acqua e l'innovazione digitale.