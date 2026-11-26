AGI - Alle porte del Grande Erg orientale, nel sud-ovest della Tunisia, oltre tre decenni di cooperazione con l'Italia hanno trasformato circa 2.500 ettari di territorio desertico in palmeti produttivi. A Rjim Maatoug, nel governatorato di Kebili, quella che nel 1989 era nata come un'iniziativa di sviluppo agricolo è diventata nel tempo una realtà economica dalla quale dipende il reddito di oltre 1.300 famiglie.
La missione italiana
Un'esperienza che Roma e Tunisi intendono ora replicare nella vicina regione di El Mahdeth, dove è prevista la realizzazione di altri 1.050 ettari di palmeti. I due progetti sono stati al centro della missione nel sud tunisino dell'ambasciatore italiano Alessandro Prunas e della direttrice della sede regionale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), Isabella Lucaferri.
Secondo i dati diffusi dall'ambasciata, Rjim Maatoug produce oggi oltre 20 mila tonnellate di datteri all'anno, pari a circa il cinque per cento della produzione nazionale tunisina. La particolarità dell'intervento risiede nell'aver accompagnato la trasformazione agricola con la costruzione di un intero tessuto sociale ed economico. Intorno ai palmeti sono sorti sei villaggi, circa 1.300 abitazioni, sei scuole primarie, un liceo, un ambulatorio e diverse strutture commerciali e amministrative.
Un investimento di lungo periodo
La coltivazione dei datteri ha inoltre favorito lo sviluppo di attività complementari alla produzione agricola, contribuendo alla diversificazione dell'economia locale. L'Italia ha partecipato al progetto con circa 20 milioni di euro, coprendo il 45 per cento dell'investimento complessivo.
La gestione è affidata all'Ufficio di Rjim Maatoug per lo sviluppo del Sud e del Sahara, organismo pubblico sottoposto alla supervisione del ministero della Difesa tunisino, il cui mandato è stato esteso nel 2025 alle aree desertiche dell'intero sud del Paese. Rjim Maatoug è «una testimonianza concreta dei risultati che Italia e Tunisia possono raggiungere insieme», ha dichiarato Prunas, sottolineando il valore di un investimento di lungo periodo che continua a generare reddito e opportunità economiche.
La nuova sfida si trova più a sud, a El Mahdeth, in prossimità del confine algerino. Il programma, avviato nel 2021, beneficia di un contributo italiano di 25 milioni di euro attraverso un meccanismo di conversione del debito tunisino e prevede infrastrutture e abitazioni destinate all'insediamento di circa 700 famiglie.
La variabile decisiva
La disponibilità di acqua costituisce tuttavia la variabile decisiva per la sostenibilità di questo modello. Negli anni, l'esperienza di Rjim Maatoug ha portato all'introduzione di sistemi di irrigazione a goccia e impianti fotovoltaici, modificando progressivamente le pratiche produttive.
Le tecniche di gestione razionale delle risorse idriche occupano oggi un posto centrale anche nella progettazione di El Mahdeth. Per la Tunisia, dove lo sviluppo delle regioni interne resta una delle principali questioni economiche e sociali, il valore dell'iniziativa va oltre la produzione di datteri.
Per l'Italia, invece, Rjim Maatoug offre un precedente concreto sul quale costruire alcune delle ambizioni del Piano Mattei per l'Africa: investimenti produttivi, occupazione locale e adattamento ai cambiamenti climatici. La prossima prova sarà verificare se l'espansione delle superfici coltivate a El Mahdeth potrà procedere senza compromettere le risorse idriche dalle quali dipende il futuro delle stesse comunità agricole.