AGI - Nel pieno della stagione di investimenti che accompagna il Marocco verso i Mondiali di calcio del 2030, l'Italia punta a consolidare la propria presenza industriale nel Regno e a costruire partenariati capaci di estendersi al resto del continente africano. Due importanti appuntamenti fieristici inaugurati il 25 novembre, a Casablanca e a El Jadida, offrono una fotografia delle ambizioni italiane in un mercato attraversato da una profonda trasformazione energetica, infrastrutturale e urbana.
I tre saloni internazionali di Casablanca
A Casablanca, l'Italia è il Paese ospite d'onore di Elec Expo, EneR Event e Tronica Expo, i tre saloni internazionali dedicati all'elettricità, alle energie rinnovabili, all'elettronica e alle tecnologie industriali. Organizzata dalla federazione marocchina di settore Fenelec, la manifestazione riunisce oltre 220 espositori nazionali e internazionali su una superficie di circa 15 mila metri quadrati.
«La nostra ambizione non è soltanto esportare tecnologie e prodotti, ma costruire insieme al Marocco partenariati industriali, investire, formare competenze e sviluppare progetti comuni anche in altri Paesi africani», ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Rabat, Pasquale Salzano, richiamando le prospettive di cooperazione aperte dal Piano Mattei per l'Africa. La partecipazione italiana comprende aziende specializzate nell'impiantistica, nell'automazione, nella componentistica elettrica ed elettronica e nell'efficienza energetica.
Particolare attenzione è riservata alla desalinizzazione, settore nel quale convergono due delle principali esigenze strategiche del Marocco: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti idrici e sostenere lo sviluppo industriale attraverso una crescente disponibilità di energia.
Trenta imprese italiane al SIB di El Jadida
A un centinaio di chilometri da Casablanca, a El Jadida, oltre trenta imprese italiane partecipano contemporaneamente alla ventesima edizione del Salon International du Bâtiment (Sib), uno dei principali appuntamenti marocchini dedicati alla filiera delle costruzioni. Il padiglione organizzato dall'Agenzia Ice occupa quest'anno 500 metri quadrati, una superficie triplicata rispetto alla precedente edizione.
La delegazione copre un ampio spettro di attività, dai macchinari per la prefabbricazione ai materiali da costruzione, dalle finiture architettoniche alle tecnologie per la sicurezza e l'efficienza energetica degli edifici. «I Mondiali di calcio del 2030 stanno accelerando un processo di sviluppo che va ben oltre quell'appuntamento», ha osservato Salzano. Secondo il diplomatico, gli investimenti marocchini nelle infrastrutture, nell'edilizia e nella trasformazione delle città aprono prospettive importanti anche per le piccole e medie imprese italiane.
La sfida delle filiere locali
Con un interscambio bilaterale che nel 2025 ha raggiunto 4,75 miliardi di euro, Italia e Marocco dispongono già di una base commerciale significativa. La prospettiva delineata da Roma è quella di aggiungere agli scambi una dimensione più propriamente industriale, attraverso investimenti, trasferimenti tecnologici e collaborazioni produttive.
La posizione geografica del Regno, la sua crescente base manifatturiera e la proiezione economica verso l'Africa occidentale conferiscono a questa strategia un interesse che supera i confini marocchini. Per le imprese italiane, la sfida consiste nell'inserirsi nelle filiere locali prima che il ciclo di investimenti legato al 2030 raggiunga la sua maturità, costruendo rapporti industriali destinati a durare anche dopo i Mondiali. E facendo del Marocco non soltanto un mercato di destinazione, ma un possibile partner produttivo per operare nel resto dell'Africa.