AGI - È stato inaugurato presso l’Università nazionale somala a Mogadiscio un Master Executive dedicato ai settori della sanità e della giustizia, nell’ambito dell’iniziativa “Public Administration Italy–Somalia Project – Formazione dei funzionari dello Stato somalo”, finanziata dalla Cooperazione italiana e realizzata dall’Università degli studi di Palermo.
Alla cerimonia di lancio, riferisce in una nota l'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, hanno partecipato l’ambasciatore d’Italia in Somalia, Pier Mario Daccò Coppi, il rappresentante dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics) in Somalia, Alessandro Dadomo, esponenti di alto livello del governo federale somalo, tra cui il ministro della Giustizia e degli Affari costituzionali, Hassan Moalim Mohamud Sheikh Ali, insieme ai ministri del Lavoro e degli Affari sociali, della Salute e del Welfare e dell’Istruzione, e rappresentanti dell’Università nazionale somala.
Curricula specialistici in due ambiti chiave della pubblica amministrazione: sanità e giustizia
Il percorso formativo è istituito e formalmente accreditato come Master executive e offre curricula specialistici in due ambiti chiave della pubblica amministrazione: sanità e giustizia. Il programma offrirà opportunità di formazione a 140 funzionari e funzionarie della pubblica amministrazione appartenenti a diversi livelli di governo.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Università degli studi di Palermo, la Fondazione Tor Vergata, lo European Biotechnology Group e l’Università nazionale somala, unendo competenze accademiche ed esperienze professionali italiane e somale.
Rafforzare le istituzioni attraverso le quali i cittadini accedono ai servizi
Il programma offre l’opportunità di confrontare prospettive, apprendere reciprocamente e rafforzare un approccio al servizio pubblico incentrato sulle persone. "L’attenzione alla sanità e alla giustizia risponde a un obiettivo chiaro: rafforzare le istituzioni attraverso le quali i cittadini accedono ai servizi essenziali ed esercitano i propri diritti.
Investendo in questi due settori, investiamo in ambiti fondamentali per la tutela dei diritti umani e per il benessere e la prosperità delle generazioni future", ha dichiarato l’ambasciatore Daccò Coppi. Il ministro della Giustizia e degli Affari costituzionali ha sottolineato l’ambizione del programma di promuovere il cambiamento, rivolgendosi agli studenti con queste parole: "Il vostro successo sarà misurato non solo dai titoli che conseguirete, ma anche dal cambiamento che sarete in grado di generare".