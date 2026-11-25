AGI - L'Autorità egiziana del Canale di Suez ha varato una nuova serie di pescherecci d'altura - Rezk 4 e Rezk 5 - costruiti presso il cantiere navale South Red Sea Shipyard, sotto la supervisione del gruppo multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica Rina.
Ogni imbarcazione è lunga 50 metri, larga 10,5 metri, con un pescaggio di 4,2 metri e una velocità massima di 12 nodi. L'Autorità del Canale di Suez ha inoltre avviato le prove di due rimorchiatori di classe Azm con una forza di tiro di 90 tonnellate, il settimo e l'ottavo rimorchiatore della prima fase. Questa fase comprende dieci rimorchiatori e due pescherecci d'altura, Rizk 4 e Rizk 5.
Le imbarcazioni sono in classe con Rina: sono cioè sottoposte alla supervisione tecnica del gruppo, che ne verifica la conformità a specifici requisiti di sicurezza, affidabilità e prestazioni durante l'intero ciclo di vita.
Prima tecnologia di questo tipo per la costruzione e produzione di pescherecci in Egitto
Il presidente dell'Autorità, generale Osama Rabie, ha confermato che i pescherecci di classe Rizk rappresentano la prima tecnologia di questo tipo per la costruzione e la produzione di pescherecci d'altura in Egitto, con capacità senza precedenti per la pesca in acque internazionali.
Modernizzare la flotta peschereccia egiziana
Il presidente ha spiegato che il Canale di Suez mira a localizzare l'industria della pesca e a modernizzare la flotta peschereccia egiziana, sia d'altura che costiera, utilizzando le più recenti tecnologie globali, oltre alla costruzione di 50 rimorchiatori marittimi per l'esportazione.
Secondo Rabie, le entrate del Canale di Suez hanno raggiunto circa 593 milioni di dollari tra l'inizio di novembre e il 24 del mese, contro i 295 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente (+101,2 per cento), in concomitanza con il miglioramento della navigazione e il ritorno di diverse importanti compagnie di navigazione sulla rotta del canale.
Nello stesso arco di tempo il canale ha registrato il transito di 1.194 navi, per un tonnellaggio netto complessivo di 72 milioni di tonnellate, a fronte di circa 886 navi e 37 milioni di tonnellate netti nel periodo corrispondente del 2025, con una crescita del 34,8 per cento nel numero di navi e del 92,2 per cento nel tonnellaggio.