AGI - Una silhouette nata a Torino quasi mezzo secolo fa si prepara a una nuova vita industriale sull’altra sponda del Mediterraneo. Fiat ha lanciato ufficialmente in Algeria la Grande Panda prodotta nello stabilimento di Tafraoui, alle porte di Orano, trasformando uno dei nomi più popolari dell’automobile italiana nel primo modello di autovettura realizzato nel Paese secondo il sistema Ckd.
Dietro il ritorno di un’icona si gioca però una partita molto più ampia. Per Stellantis come per Algeri, la Grande Panda deve dimostrare che un’industria automobilistica locale può superare il semplice assemblaggio di veicoli importati e cominciare a produrre una quota crescente di valore sul territorio. Fiat afferma che il modello raggiunge già un tasso di integrazione locale superiore al 20 per cento, con l’obiettivo di ampliare progressivamente il ruolo dei fornitori e delle competenze algerine. La scelta della Panda non è casuale.
Semplicità, robustezza, spazio e prezzo accessibile
Disegnata da Giorgetto Giugiaro e presentata nel 1980, l’auto originale costruì il proprio successo intorno a un’equazione quasi spartana: semplicità, robustezza, spazio e prezzo accessibile. Da allora sono stati prodotti oltre 7,5 milioni di esemplari con il nome Panda. Nell’immaginario automobilistico italiano appartiene a quella rara categoria di prodotti industriali diventati parte della vita quotidiana.
La Grande Panda cerca oggi di tradurre quell’eredità in un linguaggio contemporaneo. Disegnata dal Centro Stile Fiat di Torino, conserva le geometrie e la semplicità visiva dell’antenata, moltiplicando al tempo stesso i richiami alla storia del marchio.
Nell’abitacolo, il quadro strumenti e lo schermo centrale riprendono la forma della celebre pista sul tetto del Lingotto, lo stabilimento torinese diventato uno dei simboli dell’architettura industriale del Novecento. A Orano, tuttavia, conta soprattutto ciò che avviene intorno all’automobile: la produzione.
Lunga meno di quattro metri e pensata per cinque passeggeri, la Grande Panda punta direttamente alle famiglie e alla mobilità urbana algerina. Per il debutto sul mercato, Fiat ha scelto un motore a benzina da 1,2 litri e 72 cavalli, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti.
Due allestimenti, Pop e La Prima
Gli allestimenti sono due, Pop e La Prima, mentre il prezzo parte da 2,949 milioni di dinari, circa 19 mila euro. Anche le modalità di acquisto raccontano qualcosa del mercato algerino.
Fiat prevede sia il credito tradizionale sia una formula di finanziamento conforme ai principi della finanza islamica. I clienti già registrati per acquistare una Fiat 500 prodotta a Tafraoui potranno inoltre trasferire la propria richiesta sulla nuova Panda. La questione decisiva, però, non riguarda i primi volumi di vendita. L’Algeria cerca da anni di ricostruire un’industria automobilistica dopo il fallimento di un precedente modello basato in larga misura sull’importazione e sull’assemblaggio. Il Ckd dovrebbe consentire di aumentare progressivamente le lavorazioni realizzate nel Paese, formare manodopera specializzata e, soprattutto, favorire la nascita di una rete locale di fornitori.
In questa strategia, la Grande Panda acquisisce quasi una doppia cittadinanza industriale: disegnata a Torino, prodotta vicino a Orano e destinata innanzitutto alle strade algerine. Per Fiat segna il ritorno nel cuore del mercato delle compatte. Per l’Algeria rappresenta soprattutto un test: capire se Tafraoui potrà diventare il nucleo di una vera filiera automobilistica nazionale, anziché restare soltanto un impianto di assemblaggio. ______