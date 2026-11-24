AGI - Partirà da Senegal, Mozambico ed Etiopia il progetto "Arte, moda e design in Africa", il progetto promosso dal governo italiano per sviluppare percorsi formativi e favorire la nascita di nuove imprese nell'artigianato legato al settore della moda africana.
L'iniziativa, presentata oggi nel corso di un incontro ospitato nella sede dell'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, a Roma, punta a rafforzare il dialogo tra Italia e Paesi africani attraverso la valorizzazione delle competenze artigianali e lo sviluppo di nuove opportunità creative e imprenditoriali.
Il progetto è promosso dall'Unità di missione per la Cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato del ministero della Cultura e si inserisce nel quadro degli obiettivi del Piano Mattei.
Tra le finalità indicate figurano la promozione di collaborazioni paritarie, capaci di valorizzare le identità e le visioni creative locali; il sostegno a modelli produttivi etici, attenti alle filiere e alle comunità; la creazione di opportunità di visibilità internazionale per designer e artigiani; e lo sviluppo di sinergie e percorsi di tutoraggio tra formazione, industria e territori, in una prospettiva di lungo periodo.
L'iniziativa è realizzata con il sostegno dell'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (Icvepp) e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. Collaborano inoltre l'Istituto per il Dialogo Italia-Africa (Idiaf) della Fondazione Treccani Cultura, il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e l'agenzia Ice.
L'incontro, introdotto dall'ambasciatrice Vincenza Lo Monaco, già rappresentante permanente d'Italia presso l'Unesco e presso le organizzazioni delle Nazioni Unite con sede a Roma (Fao, Pam e Ifad), ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e della diplomazia italiana.
Nel corso dell'iniziativa, Angelo Piero Cappello, direttore generale dell'Unità di missione Piano Mattei per la Cultura presso il ministero della Cultura, ha sottolineato il cambiamento di prospettiva introdotto dalla nuova struttura ministeriale.
"Arte e moda strumenti di diplomazia culturale nella cooperazione internazionale con l'Africa"
"Con questa nuova struttura incardinata nel ministero della Cultura abbiamo cambiato direttiva, siamo andati oltre la tutela e la conservazione del patrimonio culturale da un lato e la promozione culturale dall'altro: oggi forniamo al ministero della Cultura uno strumento di diplomazia culturale nella cooperazione internazionale con l'Africa", ha spiegato.
Cappello ha ricordato che il ministero della Cultura ha "poco più di cinquant'anni" e che il passaggio da una logica incentrata sulla promozione del sistema Paese all'apertura di nuovi canali di cooperazione culturale rappresenta in quest'ottica "un passo molto importante nella cultura gestionale del nostro ministero".
Giuli: "L'iniziativa è un progetto emblematico"
Cappello ha quindi letto un messaggio del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per il quale l'iniziativa è un progetto "emblematico", in grado di integrarsi con gli obiettivi del Piano Mattei del governo. Giuli ha evidenziato l'importanza di un modello di "partenariato paritario, fondato sulla valorizzazione del capitale umano e sulla formazione di nuove professionalità".
L'obiettivo, ha sottolineato il ministro, è "mettere a disposizione le competenze e le capacità progettuali italiane per offrire agli artigiani locali strumenti utili a rafforzare la competitività delle loro produzioni, preservando al contempo le identità culturali di riferimento". La moda e l'artigianato, in questa prospettiva, non rappresentano soltanto forme di espressione estetica, ma anche opportunità di sviluppo economico.
Giuli ha inoltre richiamato il valore dello "scambio tra maestri e apprendisti" e la necessità di "saper tessere nuovi legami" fra i primi tre Paesi africani individuati e l'Italia.
Sull'importanza di costruire nuove occasioni di confronto tra Italia e Africa si è soffermato Massimo Riccardo, inviato speciale del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale per il Piano Mattei. Riccardo ha sottolineato come la crescita condivisa debba tenere insieme la dimensione economica e ambientale con quella umana e sociale. Un principio particolarmente evidente quando si parla di artigianato, un settore nel quale, ha osservato, "tutto deve ruotare intorno alla persona".
L'artigianato potente strumento di dialogo tra realtà diverse
L'artigianato può diventare così un potente strumento di dialogo tra realtà diverse, attraverso la trasmissione delle conoscenze, la valorizzazione delle radici culturali e la capacità di affrontare insieme le sfide future. A questo proposito, Riccardo ha richiamato un proverbio nigeriano secondo cui "Il fabbro di un villaggio diventa apprendista in un altro".
Un'espressione che, ha spiegato, "racchiude tre insegnamenti: l'importanza dell'umiltà, la consapevolezza dei limiti delle proprie conoscenze e la necessità di confrontarsi con gli altri, nel rispetto delle diverse culture". Il principio della reciprocità e la necessità di superare una logica di cooperazione unidirezionale sono stati al centro anche dell'intervento di Fabrizio Lobasso, vicedirettore generale della Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del ministero degli Esteri.
Lobasso ha richiamato l'importanza di mettere in relazione dimensioni diverse, come il dialogo intergenerazionale e quello interculturale, sottolineando la necessità di un cambiamento di prospettiva: non limitarsi a osservare l'altro dalla propria posizione, ma compiere lo sforzo di raggiungerlo partendo dal suo punto di vista. In questa direzione, ha affermato, è necessario "fare il vuoto delle nostre convinzioni per ascoltare e accogliere l'altro".
Lobasso ha infine ribadito la centralità dell'Africa nell'azione del ministero e l'importanza di un approccio fondato sul partenariato tra eguali, principio che caratterizza l'impostazione italiana nei rapporti con il continente.