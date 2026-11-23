AGI - L'ambasciata d'Italia in Zimbabwe ha inaugurato presso la National Gallery of Zimbabwe la mostra "A view to a Horizon from Henry Munyaradzi to Andrea Piazza". L'evento si è svolto nell'ambito della 58ma Conferenza annuale del Comitato internazionale per i musei e le collezioni di arte moderna (Cimam), ospitata per la prima volta in Africa.
L'esposizione comprende opere d'arte moderna, quadri di maestri locali e sei dipinti rinascimentali di artisti italiani (Allori, Caracciolo, Panini e Veronese) e francesi, restaurati grazie al sostegno della missione diplomatica italiana.
Le tele donate nel 1971 dal filantropo britannico Stephen Courtauld
Alcune delle tele furono donate alla galleria nel 1971 dal filantropo britannico Stephen Courtauld. Negli anni successivi il museo ha acquisito altre opere e oggi custodisce una collezione di dipinti risalenti al XVII secolo. Il progetto pluriennale di restauro è stato avviato dall'ambasciata nel 2019, con l'invio in Zimbabwe dei restauratori italiani Emiliano Antonelli e Benedetta Proto.
Le opere erano rimaste nei depositi della galleria per le precarie condizioni di conservazione e per la mancanza di competenze specialistiche. Nelle missioni del 2019 e del 2023 i due esperti hanno ridato vita ai sei dipinti e hanno formato il personale locale con corsi di restauro per i professionisti zimbabwesi.
Nuova missione tecnica tra il 2027 e il 2028
Una nuova missione tecnica è in programma tra il 2027 e il 2028 per completare il restauro delle altre sei opere rinascimentali italiane. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi esponenti del governo, tra cui la vice ministra della Cultura, Emily Jesaya, ospite d'onore, oltre a più di 300 delegati stranieri e al corpo diplomatico.
Presente anche Chiara Ianeselli, dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato del ministero della Cultura italiano.
"Restituire le opere alla fruizione del pubblico"
L'ambasciatore italiano, Giuseppe Giacalone, ha sottolineato che il lavoro punta a "restituire queste opere alla fruizione del pubblico". Secondo il diplomatico, la presenza di capolavori del Rinascimento europeo in terra africana "rappresenta un incontro raro", un dialogo tra patrimoni, culture e territori diversi che offre un terreno fertile alla diplomazia culturale dell'Italia in Zimbabwe.
Ianeselli ha spiegato che il ministero opera in modo concreto per la tutela del patrimonio culturale africano, dalle candidature alla lista Unesco alla formazione per le imprese creative. Per l'Italia, ha aggiunto, essere parte di questo momento storico riflette la volontà del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, di "sviluppare relazioni culturali non determinate esclusivamente dalla geografia".
Si tratta di un confronto con i Paesi africani fondato su una ricerca intellettuale condivisa, su una responsabilità istituzionale e su un impegno a lungo termine.