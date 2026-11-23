AGI - Nel cuore della Città Vecchia di Tripoli, la cucina italiana è diventata per due giorni qualcosa di più di una vetrina gastronomica. Tra prodotti agroalimentari, dimostrazioni culinarie, fotografie e giovani aspiranti chef libici, l’undicesima Settimana della cucina italiana nel mondo ha mostrato come il cibo possa diventare uno strumento di dialogo culturale, formazione professionale e cooperazione economica tra le due sponde del Mediterraneo.
L’iniziativa, organizzata il 20 e 21 novembre dall’ambasciata d’Italia e dal Desk Ice di Tripoli. Il programma ha riunito un mercato di prodotti italiani, incontri, attività dedicate alla gastronomia e una mostra fotografica, riportando al centro il legame tra cucina, territorio e identità. L’edizione 2026 è stata costruita attorno al tema “Cucina italiana patrimonio Unesco: territori e filiere d’eccellenza”. A Tripoli, tuttavia, l’aspetto più interessante è stato il tentativo di andare oltre la semplice promozione del Made in Italy e investire sulla formazione dei giovani libici.
L'evento organizzato in collaborazione con Alma
Per la prima volta nel Paese è stata infatti organizzata, in collaborazione con Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana di Parma, una competizione rivolta a giovani tra i 18 e i 30 anni impegnati negli studi o nel settore della ristorazione. Quattro finalisti hanno preparato le proprie ricette sotto la guida degli chef Martina Dodeci e Rushan Xhafaj.
Per il vincitore, il percorso proseguirà in Italia con tre settimane dedicate all’“Italian Pasta Program” di Alma nel luglio 2027 e la possibilità di uno stage formativo di due mesi. “La formazione dei giovani è un obiettivo centrale di questa edizione. Intendiamo offrire un'opportunità concreta di qualificazione professionale, favorendo l'acquisizione di competenze utili per il lavoro nel settore della ristorazione”, ha dichiarato la vicecapo missione dell'ambasciata d'Italia a Tripoli, Giorgia Norfo.
L’idea è utilizzare la gastronomia anche come canale di qualificazione professionale. In una Libia con una popolazione molto giovane e un settore privato ancora in cerca di maggiore struttura, ristorazione, ospitalità e filiere agroalimentari possono offrire spazi di crescita che vanno oltre il valore simbolico dell’iniziativa.
Vicinanza delle due tradizioni alimentari
La scelta della cucina come terreno d’incontro appare naturale anche per la vicinanza tra le due tradizioni alimentari. Pomodoro, aglio, olio d’oliva e cereali appartengono a entrambe. La mbakbaka, pasta libica cotta direttamente nel sugo, racconta bene questa familiarità mediterranea, così come altre preparazioni mostrano una lunga circolazione di ingredienti, tecniche e abitudini tra Nord Africa e Italia.
Dietro la dimensione culturale resta inoltre una componente economica. L’agroalimentare rappresenta uno dei settori più promettenti negli scambi tra Italia e Libia, con possibilità di rafforzare i rapporti tra produttori, importatori, distributori e ristorazione. A questo si aggiungono pesca e trasformazione dei prodotti del mare, settori nei quali esiste un potenziale ancora largamente da sviluppare.
La Settimana della cucina italiana ha così offerto a Tripoli una fotografia di una relazione bilaterale che prova ad allargarsi oltre energia e grandi infrastrutture. Formazione, imprese, filiere e mobilità dei giovani entrano progressivamente nello stesso quadro. In questo senso, la cucina diventa uno dei terreni più immediati - e meno controversi - sui quali Italia e Libia possono continuare a costruire rapporti concreti.