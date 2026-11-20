AGI - Da Gaza allo Stretto di Hormuz, fino al ruolo dell’Europa nei grandi equilibri globali, l’Italia utilizza i Med Dialogues di Napoli per delineare una strategia più ampia nel cosiddetto “Mediterraneo allargato”. Una concezione che va ben oltre i confini del mare e collega Nord Africa, Medio Oriente e Golfo alle rotte energetiche, alle catene di approvvigionamento e alla sicurezza politica europea.
All’apertura della conferenza, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha cercato di presentare l’Italia come un Paese capace di mettere in relazione questi diversi teatri anziché considerarli come una successione di crisi separate. Il ragionamento parte innanzitutto dalla geografia.
Per l’Italia, una crisi a Hormuz o nel Mar Rosso non rappresenta un problema lontano del Golfo: qualsiasi interruzione si riflette rapidamente sui prezzi dell’energia, sui traffici marittimi e sull’industria europea.
I dossier rotte commerciali, infrastrutture ed energia accanto ai tradizionali Libia e Siria
I Med Dialogues 2026 collocano così rotte commerciali, infrastrutture, energia, investimenti e catene di approvvigionamento accanto ai dossier più tradizionali della Libia, della Siria, delle migrazioni e del conflitto israelo-palestinese.
Sicurezza e resilienza economica vengono sempre più considerate come due dimensioni della stessa questione strategica. Il messaggio politico di Tajani segue questa impostazione. Su Gaza, il ministro ha definito “inaccettabile” la situazione attuale e ha ribadito l’obiettivo di uno Stato palestinese che viva accanto a Israele. Roma si è detta disponibile ad addestrare una futura forza di polizia palestinese a Gaza e ha condannato con fermezza le violenze dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania.
L’Italia prova così a ritagliarsi un possibile ruolo nei futuri assetti di sicurezza del dopoguerra, mantenendo allo stesso tempo il tradizionale rapporto con Israele. Napoli è servita anche a porre una questione più ampia: quella del peso politico dell’Europa. Commentando l’incontro di Shenzhen tra i leader di Stati Uniti, Cina e Russia, Tajani ha respinto il paragone con una nuova Yalta e insistito su un principio: “non si può raggiungere la pace senza la presenza europea”.
Il ministro ha accostato il dossier ucraino alla necessità di trovare una soluzione alle tensioni intorno a Hormuz, inserendo di fatto sicurezza europea e stabilità del Golfo all’interno dello stesso equilibrio globale. Per Roma questa strategia ha anche una dimensione economica. La dipendenza italiana dalle importazioni energetiche, la posizione del Paese al centro delle rotte mediterranee e il peso dei suoi porti rendono la libertà di navigazione un interesse nazionale diretto.
Mediterraneo come a una porta capace di collegare l’industria europea al Nord Africa e al Golfo
L’Italia guarda sempre più al Mediterraneo non come alla frontiera meridionale dell’Europa, ma come a una porta capace di collegare l’industria europea al Nord Africa, al Golfo e, più a est, ai mercati asiatici. La difficoltà consiste però nel trasformare la geografia in influenza.
L’Italia dispone di rilevanti strumenti economici e diplomatici, ma opera in uno spazio nel quale Stati Uniti, Cina, monarchie del Golfo, Turchia e principali partner europei stanno a loro volta aumentando la propria presenza.
Il messaggio che emerge da Napoli va quindi oltre il rituale di una conferenza internazionale: Roma prova a collegare diplomazia di pace, sicurezza marittima, energia e commercio in un’unica politica mediterranea. Il peso effettivo di questa strategia dipenderà meno dalle dichiarazioni dei Med Dialogues e più dalla capacità italiana di trasformare il dialogo in coalizioni politiche, infrastrutture e partnership economiche durature.