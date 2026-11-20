AGI - Tre tombe monumentali scavate nella roccia, resti umani, casse funerarie in legno, tessuti e contenitori decorati in calcare. A poche centinaia di metri dall'antica Gerico, una missione archeologica italo-palestinese ha riportato alla luce un complesso funerario risalente all'età di Erode, tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, che potrebbe offrire nuove informazioni sulle famiglie più ricche della Giudea di duemila anni fa.
La scoperta è avvenuta a Khirbet Thaniyah, su una parete calcarea ai piedi del Monte delle Tentazioni, nell'ambito delle ricerche condotte dalla Sapienza Università di Roma insieme al ministero palestinese del Turismo e delle Antichità.
Le tre sepolture sono organizzate attorno a camere centrali con loculi scavati nella pietra e, secondo gli archeologi, alcune erano originariamente precedute da facciate monumentali, delle quali sono stati recuperati diversi frammenti. L'identità delle persone sepolte resta sconosciuta. È però il contesto a rendere particolarmente interessante il ritrovamento.
Gerico rappresentava una delle città più importanti della Giudea dopo Gerusalemme
Gerico, nell'età erodiana e augustea, non era soltanto un grande centro agricolo dell'oasi del Giordano: rappresentava una delle città più importanti della Giudea dopo Gerusalemme. I sovrani asmonei ed Erode il Grande vi costruirono residenze invernali, mentre esponenti delle famiglie aristocratiche della capitale possedevano nella zona terre coltivate soprattutto a palme da dattero e balsamo, prodotti di grande valore economico.
"Queste tombe ci mettono davanti alle famiglie di cui scrive Flavio Giuseppe", ha spiegato Lorenzo Nigro, direttore della missione archeologica della Sapienza, richiamando lo storico del primo secolo che raccontò la Giudea durante il passaggio dal dominio asmoneo all'età romana.
L'ipotesi degli studiosi è che le sepolture possano appartenere proprio a membri delle élite di Gerusalemme che frequentavano Gerico durante l'inverno. Le analisi dovranno ora stabilire quanto questa ricostruzione possa essere confermata. I resti umani, i tessuti, le suppellettili e gli oggetti funerari recuperati possono fornire indicazioni sulle condizioni di vita, sulle pratiche di sepoltura e sulle reti sociali delle persone che utilizzarono il complesso.
Tra La Sapienza e le autorità palestinese una cooperazione archeologica di lungo periodo
Anche le casse lignee costituiscono materiale particolarmente delicato, la cui conservazione può aggiungere informazioni sulle tecniche funerarie dell'epoca. La scoperta si inserisce in una cooperazione archeologica di lungo periodo. La Sapienza e le autorità palestinesi lavorano insieme a Gerico dal 1997, in un'area che comprende Tell es-Sultan, il sito dell'antica città inserito nel 2023 nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco.
Gli scavi a Khirbet Thaniyah proseguono e le autorità palestinesi hanno avviato interventi per documentare e mettere in sicurezza il sito. Più che risolvere immediatamente l'identità dei defunti, le nuove tombe aggiungono così un altro livello alla storia di Gerico: non soltanto una delle città più antiche del mondo, ma anche un luogo nel quale, duemila anni fa, potere politico, ricchezza agricola e vita delle élite si incontravano.