AGI - La cucina italiana come strumento per sostenere le esportazioni e promuovere la cultura nazionale nel mondo. Con questo obiettivo si è svolto a Roma, presso la sede del ministero degli Esteri, l’evento di lancio dell’XI edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.
Il 'Turismo delle radici'
"Il nostro saper mangiare è una difesa della vita e della nostra identità, oltre che uno strumento per tutelare la salute delle persone", ha sottolineato il ministro degli esteri, Antonio Tajani, evidenziando il valore della tradizione gastronomica come elemento centrale della proiezione internazionale del Paese. In questa direzione si inserisce anche il progetto del "Turismo delle radici", pensato per favorire il ritorno degli italiani residenti all'estero e consentire loro di riscoprire le proprie origini anche attraverso la cucina e le tradizioni alimentari.
Una strategia che contribuisce alla crescita del turismo enogastronomico e alla valorizzazione delle ricchezze culturali e produttive lasciate in eredità dalle generazioni precedenti. "Tutto questo è frutto di una strategia del nostro Paese, un risultato raggiunto grazie al lavoro di tutti", ha osservato Tajani.
Un inviato speciale per la diplomazia agroalimentare
Il ministro ha poi ricordato la nomina di un inviato speciale per la diplomazia agroalimentare, mentre l'Ice ha intensificato il proprio impegno internazionale: nel 2025 sono state realizzate 300 iniziative in oltre 60 Paesi.
L'obiettivo è ampliare ulteriormente la presenza dei prodotti italiani sui mercati internazionali, con particolare attenzione a India, America Latina - anche alla luce dell'accordo Ue-Mercosur - Cina e Paesi del Golfo", ha proseguito Tajani, annunciando inoltre che sarà designato a breve un addetto agricolo presso la rappresentanza italiana alla Fao, nell'ambito di una più ampia strategia di promozione e tutela degli interessi agroalimentari nazionali.
Presenza internazionale riconosciuta dell'Italia
Come sottolineato dal ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, l'Italia è apprezzata nel mondo perché "non ha avversari storici" e può contare su una presenza internazionale riconosciuta, nella quale il corpo diplomatico svolge un ruolo strategico non soltanto sul piano delle relazioni istituzionali, ma anche nel rafforzamento del sistema delle imprese e nella garanzia di catene di approvvigionamento sicure e affidabili.
Lollobrigida ha evidenziato il valore del Made in Italy come sinonimo di "qualità, benessere, ricchezza, lavoro, attenzione alla sicurezza e rispetto dei diritti", che consente alle imprese italiane di mantenere la propria competitività in un mercato internazionale spesso orientato prevalentemente al prezzo, mentre il modello italiano punta su gusto, qualità e benessere.
Una visione che "deve essere difesa quotidianamente, soprattutto nel settore alimentare, affinché il cibo non venga ridotto a una semplice componente nutrizionale, ma continui a rappresentare un patrimonio culturale e tradizionale".
Rinnovo della convenzione triennale tra il Maeci e la Federazione Italiana Cuochi
Nel corso dell'evento è stato firmato il rinnovo della convenzione triennale tra il Maeci e la Federazione Italiana Cuochi (Fic), finalizzata a promuovere la cucina italiana attraverso le iniziative organizzate dalla Farnesina e dalla rete diplomatico-consolare in Italia e all'estero.
La convenzione è stata sottoscritta dal Direttore Generale della Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni (Dgce), Mauro Battocchi e dal presidente della Fic, Rocco Pozzulo.
Prima edizione dal riconoscimento dell'Unesco
La Settimana della cucina italiana nel mondo raggiunge quest'anno la sua undicesima edizione, la prima dopo il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'umanità da parte dell'Unesco, avvenuto nel dicembre 2025.
Il tema dell'edizione di quest'anno, "Cucina italiana patrimonio Unesco: territori e filiere d'eccellenza", pone al centro la valorizzazione delle filiere produttive locali, dei territori e dei paesaggi tutelati dall'Unesco, promuovendo la cucina italiana come strumento di attrazione turistica e di diplomazia della crescita.
Dalla prima edizione sono state organizzate oltre 11 mila iniziative in più di 100 Paesi. Nel solo 2025 la manifestazione ha coinvolto 92 Paesi, con oltre 770 eventi. Per il 2026 Ice Agenzia ha programmato 303 iniziative promozionali in 60 Paesi, a sostegno dell'internazionalizzazione del settore agroalimentare e vitivinicolo italiano, con particolare attenzione ai mercati europei, asiatici e nordamericani.