AGI - Trasformare gli impegni politici in leggi, stanziamenti di bilancio e misure concrete per contrastare fame e malnutrizione. È l'appello lanciato ai parlamentari di tutto il mondo in occasione del terzo Vertice parlamentare globale contro la fame e la malnutrizione, ospitato per la prima volta in Africa dal Parlamento del Kenya, a Nairobi.
Secondo la Fao nel 2025 circa 645 milioni di persone hanno sofferto la fame
L'incontro, articolato in due giornate, ha riunito circa 200 parlamentari provenienti da 73 Paesi, in un contesto segnato da dati allarmanti: secondo il rapporto Fao sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo, nel 2025 circa 645 milioni di persone hanno sofferto la fame e 2,7 miliardi non hanno potuto permettersi un'alimentazione sana.
Ruto: "Ruolo centrale dell'Africa nelal sfida alla sicurezza alimentare"
All'apertura dei lavori, il presidente keniota William Ruto ha sottolineato il ruolo centrale dell'Africa nella sfida globale della sicurezza alimentare, invitando i parlamentari a utilizzare strumenti legislativi, risorse pubbliche e attività di controllo per garantire il diritto a un'alimentazione adeguata. Tra gli esempi citati, il programma keniota di pasti scolastici, che contribuisce a migliorare la nutrizione dei bambini e a creare mercati per gli agricoltori locali.
“Oggi non ci chiediamo più come generare impegni politici, bensì come far sì che tali impegni vengano portati avanti nei rispettivi Paesi, traducendosi in leggi, priorità nazionali e stanziamenti di bilancio”, ha dichiarato a sua volta il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina.
Il vertice, che dà seguito al Patto parlamentare globale contro la fame e la malnutrizione adottato in Cile nel 2023, ha posto al centro il diritto al cibo, l'accesso a diete sane e la trasformazione dei sistemi agroalimentari in modelli più inclusivi, resilienti e sostenibili.
Sostegno agli agricoltori familiari, che producono circa l'80 per cento del cibo mondiale
Particolare attenzione è stata dedicata al sostegno agli agricoltori familiari, che producono circa l'80 per cento del cibo mondiale in termini di valore, e al rafforzamento del ruolo delle donne in agricoltura, nell'Anno internazionale della donna agricoltrice.
Nel corso della seconda giornata è intervenuto anche il senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione del Senato italiano per Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, che ha indicato nella sovranità alimentare uno strumento per garantire diete sane, sostenibili e rispettose delle culture locali.
“Ogni comunità, ogni Nazione deve essere in grado di guidare le politiche agricole per assicurare una dieta appropriata alla cultura locale e rispettosa dell'ambiente”, ha affermato, precisando che ciò non significa chiudere i mercati, ma rafforzare i settori agricoli nazionali.
De Carlo ha anche ribadito la contrarietà dell'attuale governo italiano al sistema di etichettatura Nutri-Score, sostenendo che il calcolo dei valori nutrizionali su una quantità standard di 100 grammi rischia di penalizzare prodotti di qualità inseriti in una dieta equilibrata e diversificata.
“Dobbiamo ragionare in porzioni, non in centinaia di grammi”, ha detto criticando un modello che, a suo giudizio, potrebbe favorire alimenti ultraprocessati formulati per ottenere valutazioni migliori negli algoritmi e penalizzare prodotti tradizionali italiani, tra cui olio extravergine d'oliva, Parmigiano reggiano, Grana Padano e Prosciutto San Daniele, oltre alla dieta mediterranea.
Programmi scolastici di educazione alimentare e contrasto allo spreco
Il senatore ha infine richiamato alcune iniziative italiane a sostegno dell'accesso al cibo e della qualità alimentare, inclusi i programmi scolastici di educazione alimentare e contrasto allo spreco, fino agli investimenti in ricerca e innovazione agricola e alla sperimentazione delle Tecniche di evoluzione assistita. Ha inoltre ricordato il lavoro sugli effetti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura.
Il confronto di Nairobi punta ora a rafforzare la cooperazione tra le reti parlamentari internazionali e a tradurre gli impegni condivisi in interventi nazionali misurabili anche dopo la conclusione del vertice.