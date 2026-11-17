AGI - Rafforzare la cooperazione internazionale per trasformare le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in progetti e investimenti concreti, assicurando continuità tra le successive Presidenze della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop).
È questo l’obiettivo della collaborazione tra Italia ed Etiopia nell’ambito dell’Adaptation Accelerator Hub, al centro di un evento di alto livello organizzato dai governi dei due Paesi e dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) durante la Cop31 in corso ad Antalya, in Turchia.
Pichetto Fratin: "Cooperazione internazionale più coerente"
L’iniziativa punta a superare le difficoltà che ancora ostacolano la traduzione dei Piani nazionali di adattamento e degli impegni climatici in progetti finanziabili. “Il messaggio politico che l’Italia desidera sottolineare è chiaro: ai Paesi non servono nuove iniziative frammentate, ma una cooperazione internazionale più coerente, capace di convergere sulle priorità definite a livello nazionale”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Padiglione dell’Etiopia insieme al ministro etiope Bereket Fesehatsion.
L’Adaptation Accelerator Hub
L’Adaptation Accelerator Hub, lanciato alla Cop29 sotto la Presidenza italiana del G7 e sostenuto dall’Undp, non nasce come un nuovo fondo o un processo parallelo, ma mira a individuare gli ostacoli all’attuazione delle politiche climatiche, mettere in connessione istituzioni e partner e mobilitare assistenza tecnica mirata per accelerare decisioni e investimenti.