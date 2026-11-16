AGI - L’ambasciata in Zimbabwe ha organizzato ad Harare l'undicesima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo (Scim), dedicata al tema “La cucina italiana: Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco - Regioni e filiere di eccellenza”.
L’iniziativa mira a valorizzare il recente riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco, promuovendola quale espressione di un modello culturale radicato nel profondo legame tra territori, comunità e tradizioni. In tale contesto, è stata posta particolare attenzione alla valorizzazione delle filiere produttive italiane e alla scoperta delle regioni e dei luoghi d’origine delle tradizioni culinarie del Bel Paese, anche nell’ottica di favorire lo sviluppo turistico e promuovere all’estero il patrimonio agroalimentare italiano, che costituisce uno degli elementi più significativi e distintivi del nostro export.
Il programma ha previsto due giornate di eventi, il 12 e il 13 novembre, presso l’Hyatt Regency Harare The Meikles. Il 12 novembre si è tenuta una cena di gala, alla quale hanno preso parte diversi rappresentanti del governo dello Zimbabwe, tra cui la ministra del Turismo Barbara Rwodzi, il ministro della Cultura Anselem Nhamo Sanyatwe e il segretario permanente del ministero degli Affari esteri, ambasciatore Albert Chimbindi.
Partecipazione straordinaria dello chef stellato italiano Niccolò Palumbo
La serata ha visto la partecipazione straordinaria dello chef stellato italiano Niccolò Palumbo, il quale, attraverso le sue creazioni culinarie, ha accompagnato gli ospiti in un viaggio alla scoperta delle regioni italiane, delle loro tradizioni gastronomiche e del valore degli ingredienti locali: espressione della qualità e della biodiversità che caratterizzano il patrimonio enogastronomico nazionale.
La mattina seguente è stata dedicata alla formazione, con due masterclass tenute dallo chef Palumbo insieme al suo sous-chef Andrea Caciolli. L’iniziativa è stata aperta a studenti provenienti da diversi atenei e a professionisti del settore dell’ospitalità, offrendo loro un’importante occasione di apprendimento, confronto e condivisione.
Le attività promozionali sono proseguite il 13 novembre con un cocktail e un buffet, offrendo un’ulteriore opportunità per apprezzare e condividere le eccellenze della gastronomia italiana in un contesto conviviale. Infine, in linea con il tema della Scim 2026, dal 18 al 25 novembre si terrà la Settimana della colazione italiana (Italian Breakfast Week), che proporrà menu speciali ideati dallo chef Palumbo in collaborazione con il ristorante Cafe Nush.
"La cucina italiana è un tesoro nazionale"
L’ambasciatore d’Italia, Giuseppe Giacalone, ha sottolineato che “la cucina italiana è un tesoro nazionale, simbolo del nostro Paese e parte integrante della nostra identità”.
Il capo missione ha inoltre osservato: “La nostra gastronomia rappresenta un pilastro economico e culturale a livello globale. L’Italia esporta ogni anno prodotti agroalimentari per un valore di circa 70 miliardi di euro”. “La sola industria alimentare nazionale genera un fatturato di 204 miliardi di euro. L’intera filiera nazionale vale oltre 538 miliardi di euro e l’Italia è la prima economia in Europa per valore aggiunto nel settore agricolo”.
Attraverso questo evento – ha proseguito il diplomatico italiano – “puntiamo a offrire un’importante occasione per valorizzare il nostro patrimonio culturale immateriale e per promuovere opportunità di collaborazione in Zimbabwe”.
Un contributo fondamentale alla realizzazione di questa iniziativa è giunto dall’Agenzia Ice (Italian Trade Agency), dall’hotel Hyatt Regency Harare The Meikles e da tutti gli sponsor (Fbc Bank, Swan Valley Group, Red Graniti, New Holland, Mediterranean Shipping Company, Natuzzi Editions, Delta Beverages, Dhl Express e Nkululeko Music Group), il cui sostegno ha reso possibile l’organizzazione di questo importante evento di promozione dell’Italia in Zimbabwe.