AGI - Ventisette studenti siriani provenienti da Hama sono in Italia per un percorso di formazione professionale e socio-culturale dedicato alla ceramica, nell'ambito di un progetto finanziato dalla Farnesina che rappresenta una delle prime iniziative di scambio giovanile avviate con la Siria nel nuovo corso dei rapporti bilaterali.
Il programma, intitolato "Castelli di Hama - La ceramica come strumento di dialogo e rinascita", coinvolge anche tre rappresentanti del governatorato di Hama, tre accompagnatori delle scuole e personale siriano dell'organizzazione promotrice. L'iniziativa nasce dal "Bando Scambi Culturali 2026" del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ed è stata realizzata dall'Ong Salam, aggiudicataria del progetto.
L'itinerario ha toccato l'Isola del Gran Sasso d'Italia, in Abruzzo, e Deruta, in Umbria
Il gruppo rientrerà in Siria domani dopo un itinerario che ha toccato, tra le altre località, Isola del Gran Sasso d'Italia, in Abruzzo, e Deruta, in Umbria, uno dei principali centri italiani della ceramica artistica. Proprio la tappa di Deruta è stata rilanciata dall'ambasciatore d'Italia a Damasco, Stefano Ravagnan, che ha sottolineato sui social il carattere inedito dell'iniziativa e ringraziato il Comune per l'accoglienza riservata alla delegazione. La visita ha consentito agli studenti di confrontarsi direttamente con tecniche, botteghe e tradizioni di una filiera artigianale che in Italia conserva un forte legame con il territorio.
Il tema della ceramica è stato scelto come terreno comune tra due patrimoni culturali differenti ma profondamente radicati nella storia mediterranea. Il progetto non si limita quindi alla dimensione artistica: il percorso comprende formazione professionale, conoscenza dei modelli produttivi locali e attività di scambio culturale, con l'obiettivo di utilizzare l'artigianato anche come strumento di recupero delle competenze e di ricostruzione sociale.
Riavvicinamento tra Roma e Damasco dopo la caduta di Assad nel 2024
L'esperimento assume un significato particolare nel quadro del progressivo riavvicinamento tra Roma e Damasco dopo la caduta del regime di Bashar al Assad nel 2024. L'Italia è stata tra i Paesi europei che hanno riattivato più rapidamente il dialogo con le nuove autorità siriane.
Durante la missione a Damasco del 12 e 13 settembre, il segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia, accompagnato da Ravagnan, aveva discusso con il governo siriano il rafforzamento della cooperazione nei settori dell'agricoltura, dell'energia e della tutela del patrimonio culturale.
Guariglia aveva inoltre visitato il Museo nazionale di Damasco, già interessato prima del conflitto siriano da un importante intervento della Cooperazione italiana che Roma intende ora riattivare. La Farnesina ha inserito proprio la tutela del patrimonio tra gli ambiti sui quali ricostruire una presenza italiana nel Paese.
Il viaggio degli studenti di Hama rappresenta quindi un tassello piccolo ma concreto di questa nuova fase. Al di là della dimensione istituzionale, mette per la prima volta in contatto diretto una generazione di giovani siriani con realtà formative e artigianali italiane. L'esito dell'esperimento potrà indicare se iniziative analoghe potranno essere replicate in altri settori e con altre comunità siriane.