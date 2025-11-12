Santanchè in Arabia Saudita, il turismo è "un importante motore economico e identitario"

AGI - Il turismo è "un importante motore economico e identitario: valorizza le nostre imprese, promuove la bellezza italiana e rafforza il dialogo internazionale". Lo ha dichiarato la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta alla tavola rotonda Italia-Arabia Saudita organizzata nell'ambito di Tourise, la piattaforma sul futuro del turismo globale, in corso a Riad, in Arabia Saudita. "Insieme alle imprese italiane stiamo costruendo nuove opportunità di crescita", ha affermato la ministra. "Insieme esportiamo il modello italiano, sottolineando l'importanza del partenariato pubblico-privato in una cornice che riunisce i principali innovatori internazionali del settore. Puntiamo a rafforzare il partenariato turistico tra Italia e Arabia Saudita, promuovendo e attraendo investimenti essenziali per il benessere, la crescita e lo sviluppo del settore. Questa rappresenta un'opportunità per le nostre aziende di sviluppare nuove sinergie, attrarre investimenti e crescere a livello internazionale", ha affermato Santanchè, che, insieme a una folta delegazione di aziende italiane, ha partecipato alla giornata conclusiva della missione istituzionale a Riad volta a rafforzare le relazioni turistiche tra Italia e Stato del Golfo.
Nella capitale saudita, il ministro ha partecipato alla 26ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Turismo. A Riad, nell'ambito dell'iniziativa Tourise, ha inoltre presieduto il tavolo di lavoro Italia-Arabia Saudita, a cui hanno partecipato aziende italiane e saudite, tra cui, per la parte italiana: Acque e Terme di Fiuggi, Alpemare, Arsenale, Eurobuilding, Ferrovie dello Stato Italiane, Ita Airways, Mangia's, MSC Crociere, Nicolaus Group, Sicis, TechnoGym, Venini Spa e White Milano. L'obiettivo della missione era sviluppare nuovi progetti e creare le migliori condizioni per favorire gli investimenti e la crescita aziendale, secondo il comunicato ufficiale.
Come rilevato dall'Osservatorio Economico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le relazioni economiche tra Italia e Arabia Saudita evidenziano un saldo commerciale solido e in crescita a favore dell'Italia, con un surplus di 966 milioni di euro nel primo semestre del 2025 e un export italiano che si avvicina ai 2,9 miliardi di euro. Le 79 imprese italiane operanti in Arabia Saudita impiegano oltre 10mila persone e generano un fatturato complessivo di quasi 2 miliardi di euro. Altrettanto significativi sono i flussi turistici. Secondo la Banca d'Italia, gli arrivi di turisti sauditi in Italia sono in crescita: nel 2024 si sono registrati oltre 322mila arrivi e 1,7 milioni di pernottamenti (+65% rispetto al 2023), con una spesa superiore al mezzo miliardo di euro (+13%) e un impatto economico complessivo stimato in 1,37 miliardi di euro. La missione istituzionale a Riad "rappresenta un passaggio strategico fondamentale per consolidare la presenza italiana in un mercato in rapida espansione", ha commentato il ministro Santanchè, "e per valorizzare i nostri punti di forza, guardando allo sviluppo sostenibile e competitivo dell'industria turistica nazionale".