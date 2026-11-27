AGI - À huit cents mètres de profondeur, sur les fonds marins du détroit de Sicile, passera l’une des infrastructures les plus ambitieuses de la nouvelle géographie énergétique méditerranéenne. L’Italie et la Tunisie travaillent à la réalisation d’Elmed, la première interconnexion électrique sous-marine à courant continu haute tension entre l’Europe et l’Afrique du Nord.
Entré dans sa phase d’exécution en juin 2026, le projet était au cœur d’une rencontre à Tunis entre l’ambassadeur d’Italie, Alessandro Prunas, et les dirigeants de Prysmian, le groupe industriel chargé de la réalisation du câble. Développée conjointement par Terna, le gestionnaire du réseau électrique italien, et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), l’infrastructure reliera Partanna, dans l’ouest de la Sicile, à Mlaabi, sur la péninsule tunisienne du cap Bon.
Un investissement total de 1,42 milliard d’euros
Longue de quelque 220 kilomètres, dont 200 sous la mer, elle disposera d’une capacité de transport de 600 mégawatts. L’investissement total est estimé à 1,42 milliard d’euros. L’intérêt stratégique d’Elmed réside dans son caractère bidirectionnel.
Contrairement aux gazoducs traditionnels qui acheminent l’énergie nord-africaine vers l’Europe, la nouvelle liaison permettra des échanges d’électricité dans les deux sens, en fonction des besoins des réseaux nationaux.
Pour la Tunisie un accès direct au système électrique européen
Pour la Tunisie, elle offrira un accès direct au système électrique européen, renforçant ainsi la sécurité de ses approvisionnements. Pour l’Italie, elle ouvre la perspective d’intégrer à son réseau une partie de la future production d’électricité renouvelable nord-africaine.
Le chantier mobilise également une part importante de l’industrie italienne. Titulaire d’un contrat de 460 millions d’euros, Prysmian s’appuiera sur son usine d’Arco Felice, près de Naples, spécialisée dans la fabrication de câbles sous-marins, sur son centre de surveillance technologique de Palerme et sur sa flotte de navires câbliers.
La Commission européenne lui a consacré 307,6 millions d’euros
La construction des deux stations de conversion a été confiée à Hitachi Energy dans le cadre d’un marché d’environ 770 millions d’euros. L’architecture financière du projet témoigne de sa dimension européenne. La Commission européenne lui a consacré 307,6 millions d’euros au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
La Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ainsi que la banque publique allemande KfW participent également au financement. Pour Rome, Elmed constitue l’un des principaux projets d’infrastructure inscrits dans le plan Mattei pour l’Afrique, à travers lequel l’Italie entend renforcer son rôle d’interface énergétique entre les deux continents. L’énergie n’est cependant qu’un volet d’un partenariat plus vaste.
Quelques jours avant sa rencontre avec Prysmian, Alessandro Prunas s’était rendu dans le Sahara tunisien pour visiter les programmes de développement agricole soutenus par la coopération italienne. À Rjim Maatoug, ces investissements ont permis de transformer 2 500 hectares de terres désertiques en palmeraies productives, offrant des perspectives économiques à plus de 1 300 familles. Avec Elmed, la coopération bilatérale prend toutefois une dimension continentale.
Réseau électrique méditerranéen beaucoup plus étendu
L’essor des énergies renouvelables en Afrique du Nord soulève une question appelée à devenir centrale dans les prochaines décennies : celle des infrastructures capables de relier les capacités de production africaines aux marchés européens.
La liaison entre la Sicile et la Tunisie pourrait constituer la première pièce d’un réseau électrique méditerranéen beaucoup plus étendu, à condition que le développement des interconnexions s’accompagne d’investissements suffisants dans les capacités de production et les réseaux nationaux.