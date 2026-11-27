AGI - L'Italie et la Tanzanie entendent donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales, à l'occasion du 60e anniversaire de leur coopération. Une mission de système italienne, réunissant environ 50 représentants des institutions publiques, de la société civile et du secteur privé, s'est rendue dans le pays africain les 9 et 10 novembre afin d'explorer de nouvelles possibilités de collaboration économique et de développement.
Conduite par Stefano Gatti, directeur général de la Coopération au développement au ministère italien des Affaires étrangères, et Lorenzo Ortona, coordinateur adjoint de la structure de mission du Plan Mattei à la présidence du Conseil des ministres, la délégation a rencontré les autorités tanzaniennes autour des perspectives du partenariat bilatéral et des opportunités offertes par le Plan Mattei, auquel la Tanzanie a adhéré en 2025.
Un livre que retrace, à travers photographies et témoignages, l'engagement italien dans le pays
Cette visite a également été l'occasion de présenter un ouvrage consacré aux six décennies de coopération entre les deux pays, intitulé “60 ans de partenariat. L'histoire de la coopération italienne avec la Tanzanie”. Réalisé par le bureau de Nairobi de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), en collaboration avec l'ambassade d'Italie à Dar es Salaam, le livre retrace, à travers des photographies, des documents historiques et des témoignages, les principales étapes de l'engagement italien dans le pays.
La publication met notamment en lumière les projets menés depuis les premières années de l'indépendance tanzanienne (1961) dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures et de l'agriculture.
Elle revient également sur des réalisations emblématiques de la présence italienne, notamment la raffinerie Tiper à Dar es Salaam et l'oléoduc Tazama reliant la Tanzanie à la Zambie, achevé en 1968. La présentation s'est déroulée en présence de James Kinyasi Millya, vice-ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération de l'Afrique de l'Est, ainsi que des principaux acteurs de la coopération italienne dans le pays.
Renforcer les relations économiques et d'identifier de nouveaux domaines d'intervention
Au-delà de la dimension historique, la mission avait pour objectif de renforcer les relations économiques et d'identifier de nouveaux domaines d'intervention pour les acteurs italiens et tanzaniens.
Les échanges ont notamment porté sur l'agriculture, la santé, l'éducation, les transports, l'énergie, la gestion des ressources en eau et la transformation numérique.
La rencontre bilatérale du 9 novembre a été ouverte par Kitila Mkumbo, ministre tanzanien chargé de la Planification et des Investissements, en présence des représentants des institutions locales impliquées dans les programmes de coopération italienne et les initiatives liées au Plan Mattei La délégation comprenait également Raffaele Cattaneo, sous-secrétaire à la présidence de la Région Lombardie chargé des relations internationales et européennes, ainsi que des représentants des acteurs de la coopération du Frioul-Vénétie Julienne.
Cette participation régionale témoigne de la volonté italienne de mobiliser non seulement les institutions nationales, mais aussi les compétences des territoires, des universités et du secteur privé.
La Lombardie engagée dans deux projets de coopération
La contribution de la Lombardie s'est notamment concrétisée à travers deux initiatives présentées lors de la visite de Raffaele Cattaneo à Arusha, où il a rencontré le commissaire régional Amos Gabriel Makalla.
Le premier projet, Res4Clima, coordonné par la Région Lombardie, réunit 14 partenaires, dont 11 lombards et trois tanzaniens. Il vise à partager des compétences, des bonnes pratiques et des solutions innovantes afin de renforcer la résilience des communautés rurales face aux effets du changement climatique.
La sécurité alimentaire et la durabilité des activités agricoles figurent parmi ses principaux objectifs. Dans le cadre de cette coopération, l'ouverture d'un bureau permanent de l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) à Arusha constitue également une avancée pour la présence économique italienne dans la région.
Le second programme, Joint STI Campus, est financé par le Fonds des Régions de la coopération italienne et cofinancé par la Région Lombardie. Il associe 11 universités lombardes et quatre universités africaines, situées en Tanzanie, en Mauritanie, en Éthiopie et en Ouganda.
L'initiative entend développer les partenariats scientifiques et universitaires, encourager le transfert de technologies et renforcer les liens entre les établissements d'enseignement supérieur et les territoires concernés. La participation d'une université de la région d'Arusha inscrit ainsi la Tanzanie dans un réseau de coopération académique à l'échelle africaine.