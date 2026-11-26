AGI - Aux portes du Grand Erg oriental, dans le sud-ouest de la Tunisie, plus de trois décennies de coopération avec l'Italie ont permis de transformer quelque 2 500 hectares de terres désertiques en palmeraies productives. À Rjim Maatoug, dans le gouvernorat de Kébili, ce qui avait commencé en 1989 comme un projet de développement agricole est devenu une réalité économique dont dépendent les revenus de plus de 1 300 familles.
Une expérience que Rome et Tunis entendent désormais reproduire dans la région voisine d'El Mahdeth, où la création de 1 050 hectares supplémentaires de palmeraies est prévue.
La mission italienne
Les deux projets étaient au cœur d'une mission dans le sud tunisien de l'ambassadeur d'Italie, Alessandro Prunas, et de la directrice du bureau régional de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), Isabella Lucaferri. Selon les données communiquées par l'ambassade, Rjim Maatoug produit aujourd'hui plus de 20 000 tonnes de dattes par an, soit environ 5 % de la production nationale tunisienne.
L'originalité du programme tient à la volonté d'accompagner la transformation agricole par la constitution d'un véritable tissu économique et social. Autour des palmeraies ont été construits six villages, quelque 1 300 logements, six écoles primaires, un lycée, un dispensaire ainsi que plusieurs infrastructures commerciales et administratives.
Un investissement de long terme
La production de dattes a également favorisé l'émergence d'activités connexes, contribuant à diversifier l'économie locale. L'Italie a consacré environ 20 millions d'euros au projet, couvrant 45 % de l'investissement total. Sa gestion relève de l'Office de Rjim Maatoug pour le développement du Sud et du Sahara, un organisme public placé sous la tutelle du ministère tunisien de la Défense, dont le mandat a été étendu en 2025 aux zones désertiques de l'ensemble du sud du pays.
Rjim Maatoug constitue « un témoignage concret des résultats que l'Italie et la Tunisie peuvent obtenir ensemble », a déclaré Alessandro Prunas, insistant sur la portée d'un investissement de long terme qui continue de créer des revenus et des perspectives économiques. Le prochain chantier se situe plus au sud, à El Mahdeth, à proximité de la frontière algérienne.
Lancé en 2021, le programme bénéficie d'une contribution italienne de 25 millions d'euros dans le cadre d'un mécanisme de conversion de la dette tunisienne. Il prévoit également la construction d'infrastructures et de logements nécessaires à l'installation de quelque 700 familles.
La variable décisive
La disponibilité de l'eau reste toutefois la variable décisive pour la pérennité de ce modèle. Au fil des années, l'expérience de Rjim Maatoug a conduit à l'introduction de systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte et d'installations photovoltaïques, modifiant progressivement les pratiques de production. La gestion raisonnée des ressources hydriques occupe désormais une place centrale dans la conception du projet d'El Mahdeth.
Pour la Tunisie, où le développement des régions de l'intérieur demeure un enjeu économique et social majeur, la portée de cette initiative dépasse largement la production de dattes. Pour Rome, elle offre un précédent concret sur lequel appuyer certaines des ambitions du plan Mattei pour l'Afrique : investissement productif, emploi local et adaptation au changement climatique. L'extension des palmeraies d'El Mahdeth devra désormais démontrer que le développement agricole peut se poursuivre sans compromettre les ressources en eau dont dépend l'avenir même de ces communautés sahariennes.