AGI - Alors que le Maroc multiplie les investissements à l'approche de la Coupe du monde de football de 2030, l'Italie entend consolider sa présence industrielle dans le Royaume et nouer des partenariats susceptibles de s'étendre au reste du continent africain. Deux importantes manifestations professionnelles, inaugurées le 25 novembre à Casablanca et à El Jadida, illustrent les ambitions italiennes dans un pays engagé dans une profonde transformation énergétique, infrastructurelle et urbaine.
Trois salons internationaux à Casablanca
À Casablanca, l'Italie est le pays invité d'honneur d'Elec Expo, EneR Event et Tronica Expo, trois salons internationaux consacrés à l'électricité, aux énergies renouvelables, à l'électronique et aux technologies industrielles. Organisée par la Fédération nationale marocaine de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables (Fenelec), la manifestation rassemble plus de 220 exposants nationaux et internationaux sur quelque 15 000 mètres carrés.
« Notre ambition ne consiste pas seulement à exporter des technologies et des produits, mais à construire avec le Maroc des partenariats industriels, à investir, à développer les compétences et à mener des projets communs dans d'autres pays africains », a déclaré l'ambassadeur d'Italie à Rabat, Pasquale Salzano, évoquant les perspectives ouvertes par le plan Mattei pour l'Afrique.
La participation italienne réunit des entreprises spécialisées dans les équipements industriels, l'automatisation, les composants électriques et électroniques ainsi que l'efficacité énergétique. Une attention particulière est accordée au dessalement de l'eau de mer, domaine où convergent deux impératifs stratégiques du Royaume : assurer sa sécurité hydrique et accompagner son développement industriel en renforçant ses capacités énergétiques.
Trente enterprises italiennes al SIB de El Jadida
À une centaine de kilomètres de Casablanca, à El Jadida, plus de trente entreprises italiennes participent simultanément à la vingtième édition du Salon international du bâtiment (SIB), l'un des principaux rendez-vous marocains de la filière de la construction. Organisé par l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), le pavillon italien occupe cette année 500 mètres carrés, soit trois fois la superficie de l'édition précédente.
Les entreprises présentes couvrent un large éventail d'activités, des équipements de préfabrication aux matériaux de construction, en passant par les finitions architecturales, l'automatisation, la sécurité et la performance énergétique des bâtiments. « La Coupe du monde de football de 2030 accélère un processus de développement qui dépasse largement cette échéance », souligne Pasquale Salzano.
Intégrer les chaînes de valeur locales
Selon le diplomate, les investissements marocains dans les infrastructures, le bâtiment et la transformation des villes ouvrent des perspectives de croissance également accessibles aux petites et moyennes entreprises italiennes. Avec des échanges commerciaux ayant atteint 4,75 milliards d'euros en 2025, les deux pays disposent déjà d'une base économique substantielle. Rome souhaite désormais donner à cette relation une dimension davantage industrielle, fondée sur les investissements, les transferts de technologie et les coopérations productives.
La situation géographique du Royaume, le développement de son appareil manufacturier et sa projection économique vers l'Afrique de l'Ouest donnent à cette stratégie une portée qui dépasse le marché marocain. Pour les entreprises italiennes, l'enjeu consiste à intégrer les chaînes de valeur locales avant que le cycle d'investissements lié à 2030 n'arrive à maturité, en nouant des relations industrielles capables de survivre à l'échéance sportive. Le Maroc pourrait ainsi devenir, au-delà d'un débouché commercial, un partenaire de production et une plateforme de développement vers d'autres économies africaines.