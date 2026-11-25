AGI - L’Université nationale somalienne de Mogadiscio a officiellement lancé un Master exécutif spécialisé dans les domaines de la santé et de la justice, destiné à renforcer les compétences de 140 fonctionnaires issus des différents niveaux de l’administration publique.
Mis en œuvre par l’Université de Palerme et financé par la coopération italienne, ce programme s’inscrit dans le cadre du projet de formation des fonctionnaires de l’État somalien et vise à consolider les capacités institutionnelles du pays dans deux secteurs essentiels à la fourniture des services publics et à la protection des droits des citoyens.
La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Italie en Somalie, Pier Mario Daccò Coppi, du représentant de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) en Somalie, Alessandro Dadomo, ainsi que de plusieurs hauts responsables du gouvernement fédéral somalien.
Parmi les participants figuraient notamment le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Hassan Moalim Mohamud Sheikh Ali, ainsi que les ministres du Travail et des Affaires sociales, de la Santé et du Bien-être social, et de l’Éducation. Des représentants de l’Université nationale somalienne ont également pris part à l'événement.
Deux parcours de spécialisation consacrés à la santé et à la justice
Le programme a été officiellement accrédité en tant que Master exécutif et propose deux parcours de spécialisation consacrés à la santé et à la justice, deux domaines fondamentaux pour le fonctionnement de l’administration publique et la protection des droits des citoyens.
L'objectif est de développer les compétences professionnelles des agents de l'État, d'améliorer la qualité des services publics et de renforcer les capacités institutionnelles dans des secteurs directement liés au bien-être de la population.
Échange de connaissances et le partage des pratiques administratives
Le projet repose sur une collaboration entre l’Université de Palerme, la Fondation Tor Vergata, l’European Biotechnology Group et l’Université nationale somalienne. Ce partenariat associe des compétences universitaires et une expérience professionnelle italiennes et somaliennes, dans une démarche fondée sur l’échange de connaissances et le partage des pratiques administratives.
Au-delà de la formation académique, l'initiative entend promouvoir une conception du service public centrée sur les citoyens, en favorisant la coopération entre les différentes institutions et les différents niveaux de gouvernement.
"Renforcer les institutions grâce auxquelles les citoyens accèdent aux services"
Lors de la cérémonie, l’ambassadeur italien Pier Mario Daccò Coppi a souligné l’importance stratégique du choix des deux domaines de formation. “L’attention portée à la santé et à la justice répond à un objectif clair : renforcer les institutions grâce auxquelles les citoyens accèdent aux services essentiels et exercent leurs droits”, a-t-il déclaré.
Il a également rappelé que les investissements dans ces secteurs constituent un engagement en faveur de la protection des droits humains, du bien-être collectif et de la prospérité des générations futures.
De son côté, le ministre somalien de la Justice et des Affaires constitutionnelles a insisté sur la dimension concrète du programme et sur la responsabilité des participants dans le processus de transformation de l'administration publique.
S’adressant aux futurs diplômés, il a déclaré : “votre réussite ne sera pas mesurée uniquement par les diplômes que vous obtiendrez, mais également par les changements que vous serez capables de produire”.
Stratégie plus large de coopération entre Rome et Mogadiscio
Le lancement de ce Master exécutif s'inscrit dans une stratégie plus large de coopération entre Rome et Mogadiscio, axée sur le développement des compétences, le renforcement des institutions et l'amélioration de la gouvernance publique.
En ciblant directement les fonctionnaires somaliens, le programme vise à investir dans les ressources humaines de l'État et à contribuer à la consolidation des capacités administratives nationales.
Pour l'Italie et la Somalie, ce partenariat constitue également une nouvelle occasion de renforcer les liens académiques et professionnels entre les deux pays, en plaçant l'éducation, le transfert de compétences et le développement institutionnel au centre de leur coopération.