AGI - L'Autorité égyptienne du canal de Suez a mis à l'eau une nouvelle série de chalutiers de haute mer, les Rezk 4 et Rezk 5, construits au chantier naval South Red Sea Shipyard sous la supervision du groupe multinational d'inspection, de certification et de conseil en ingénierie Rina.
Chaque navire mesure 50 mètres de long et 10,5 mètres de large, avec un tirant d'eau de 4,2 mètres et une vitesse maximale de 12 nœuds.
L'Autorité du canal de Suez a en outre lancé les essais de deux remorqueurs de classe Azm, d'une force de traction de 90 tonnes, les septième et huitième remorqueurs de la première phase.
Cette phase comprend dix remorqueurs et deux chalutiers de haute mer, les Rizk 4 et Rizk 5. Les navires sont classés auprès de Rina : ils sont donc soumis à la supervision technique du groupe, qui vérifie leur conformité à des exigences spécifiques de sécurité, de fiabilité et de performance tout au long de leur cycle de vie.
Première technologie de ce type pour la construction et la production de chalutiers en Égypte
Le président de l'Autorité, le général Osama Rabie, a confirmé que les chalutiers de classe Rizk représentent la première technologie de ce type pour la construction et la production de chalutiers de haute mer en Égypte, avec des capacités sans précédent pour la pêche en eaux internationales.
Moderniser la flotte de pêche égyptienne
Le président a expliqué que le canal de Suez vise à localiser l'industrie de la pêche et à moderniser la flotte de pêche égyptienne, tant hauturière que côtière, en utilisant les technologies mondiales les plus récentes, en plus de la construction de 50 remorqueurs maritimes destinés à l'exportation.
Selon Rabie, les recettes du canal de Suez ont atteint environ 593 millions de dollars entre le début du mois de novembre et le 24 du mois, contre 295 millions à la même période de l'année précédente (+101,2 %), parallèlement à l'amélioration de la navigation et au retour de plusieurs grandes compagnies maritimes sur la route du canal.
Sur la même période, le canal a enregistré le transit de 1 194 navires, pour un tonnage net total de 72 millions de tonnes, contre environ 886 navires et 37 millions de tonnes nettes sur la période correspondante de 2025, soit une hausse de 34,8 % du nombre de navires et de 92,2 % du tonnage.