AGI - Une silhouette née à Turin il y a près d’un demi-siècle s’apprête à entrer dans une nouvelle vie industrielle sur l’autre rive de la Méditerranée. Fiat a officiellement lancé en Algérie la Grande Panda produite dans son usine de Tafraoui, près d’Oran, faisant de l’un des noms les plus populaires de l’automobile italienne le premier modèle de voiture particulière assemblé dans le pays selon le système CKD. Derrière le retour d’une icône se joue un enjeu beaucoup plus vaste.
Pour Stellantis comme pour Alger, la Grande Panda doit démontrer qu’une industrie automobile locale peut dépasser le simple montage de véhicules importés en kits et commencer à produire davantage de valeur sur place.
Le modèle atteint déjà un taux d’intégration locale supérieur à 20%
Fiat affirme que le modèle atteint déjà un taux d’intégration locale supérieur à 20 %, avec l’ambition d’élargir progressivement le rôle des fournisseurs et des compétences algériennes.
Simplicité, robustesse, espace et prix contenu
Le choix de la Panda n’est pas anodin. Dessinée par Giorgetto Giugiaro et lancée en 1980, la voiture originelle avait bâti son succès sur une équation presque austère : simplicité, robustesse, espace et prix contenu. Plus de 7,5 millions d’exemplaires portant le nom Panda ont depuis été produits. Dans l’imaginaire automobile italien, elle appartient à cette catégorie rare de produits industriels devenus objets du quotidien.
La Grande Panda tente aujourd’hui de transformer cet héritage en langage contemporain. Conçue au Centro Stile de Turin, elle conserve les formes géométriques et la simplicité visuelle de son aînée, tout en multipliant les références à l’histoire du groupe. À bord, l’écran et le combiné d’instruments reprennent la forme de l’ancienne piste située sur le toit du Lingotto, l’usine turinoise devenue symbole de l’architecture industrielle du XXe siècle.
Mais à Oran, l’esthétique compte moins que la fabrication. La voiture mesure moins de quatre mètres, accueille cinq passagers et vise directement les familles et la mobilité urbaine algériennes. Pour son lancement, Fiat a choisi une motorisation essence de 1,2 litre développant 72 chevaux, associée à une boîte manuelle à cinq rapports.
Deux finitions, Pop et La Prima, sont proposées
Deux finitions, Pop et La Prima, sont proposées. Le tarif d’entrée est fixé à 2,949 millions de dinars, soit environ 19 000 euros. La commercialisation donne aussi une indication des spécificités du marché algérien. Fiat prévoit à la fois un crédit classique et une formule de financement islamique.
Les clients précédemment inscrits pour acheter une Fiat 500 produite à Tafraoui pourront par ailleurs transférer leur demande vers la nouvelle Panda. L’enjeu dépasse cependant les volumes de vente immédiats.
L’Algérie cherche à reconstruire une industrie automobile
L’Algérie cherche depuis plusieurs années à reconstruire une industrie automobile après l’effondrement d’un précédent modèle fondé largement sur l’importation et l’assemblage. Le CKD doit permettre d’accroître progressivement les opérations réalisées localement, de former de la main-d’œuvre et surtout de faire émerger un tissu de sous-traitants.
Dans cette stratégie, la Grande Panda acquiert presque une double nationalité industrielle : dessinée à Turin, produite près d’Oran et destinée d’abord aux routes algériennes. Pour Fiat, elle marque un retour au cœur du segment des voitures compactes. Pour l’Algérie, elle constitue surtout un test : savoir si l’usine de Tafraoui peut devenir le noyau d’une véritable filière automobile plutôt qu’un simple site d’assemblage.