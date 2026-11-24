AGI - Le projet « Art, mode et design en Afrique », porté par le gouvernement italien, sera lancé au Sénégal, au Mozambique et en Éthiopie. Il vise à développer des parcours de formation et à favoriser la création de nouvelles entreprises dans le secteur de l'artisanat lié à la mode africaine.
Renforcer le dialogue entre l'Italie et les pays africains à travers la valorisation des compétences artisanales
Présentée aujourd'hui lors d'une rencontre organisée au siège de l'Institut de l'Encyclopédie italienne Treccani, à Rome, l'initiative entend renforcer le dialogue entre l'Italie et les pays africains à travers la valorisation des compétences artisanales et le développement de nouvelles opportunités créatives et entrepreneuriales.
Le projet est porté par l'Unité de mission pour la coopération culturelle avec l'Afrique et la Méditerranée élargie du ministère italien de la Culture et s'inscrit dans le cadre des objectifs du Plan Mattei.
Parmi ses principales finalités figurent la promotion de partenariats entre égaux, capables de valoriser les identités et les visions créatives locales ; le soutien à des modèles de production éthiques, attentifs aux chaînes de valeur et aux communautés ; la création d'opportunités de visibilité internationale pour les designers et les artisans ; ainsi que le développement de synergies et de parcours de mentorat entre la formation, l'industrie et les territoires, dans une perspective à long terme.
L'initiative bénéficie du soutien de l'Institut central pour la valorisation économique et la promotion du patrimoine culturel (ICVEPP) et de l'École nationale du patrimoine et des activités culturelles. L'Institut pour le dialogue Italie-Afrique (IDIAF) de la Fondation Treccani Cultura, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que l'agence ICE collaborent également au projet.
La rencontre, introduite par l'ambassadrice Vincenza Lo Monaco, ancienne représentante permanente de l'Italie auprès de l'Unesco et des organisations des Nations unies basées à Rome (FAO, PAM et FIDA), a réuni des représentants des institutions et de la diplomatie italiennes.
"L'artisanat comme instrument de diplomatie culturelle"
À cette occasion, Angelo Piero Cappello, directeur général de l'Unité de mission Piano Mattei pour la culture au ministère de la Culture, a souligné le changement de perspective introduit par la nouvelle structure ministérielle.
« Avec cette nouvelle structure intégrée au ministère de la Culture, nous avons changé de cap. Nous sommes allés au-delà de la protection et de la conservation du patrimoine culturel, d'une part, et de la promotion culturelle, d'autre part : aujourd'hui, nous fournissons au ministère de la Culture un instrument de diplomatie culturelle dans le cadre de la coopération internationale avec l'Afrique », a-t-il expliqué.
Cappello a rappelé que le ministère de la Culture a « un peu plus de cinquante ans » et que le passage d'une logique centrée sur la promotion du système-pays à l'ouverture de nouveaux canaux de coopération culturelle représente, dans cette perspective, « une étape très importante dans la culture de gestion de notre ministère".
Giuli: "Partenariat entre égaux, fondé sur la valorisation du capital humain"
Cappello a ensuite lu un message du ministre de la Culture, Alessandro Giuli, pour qui cette initiative constitue un projet « emblématique », en mesure de s'inscrire dans les objectifs du Plan Mattei du gouvernement. Giuli a souligné l'importance d'un « partenariat entre égaux, fondé sur la valorisation du capital humain et la formation de nouvelles compétences professionnelles ». L'objectif, a indiqué le ministre, est de « mettre les compétences et les capacités de conception italiennes à la disposition des artisans locaux, afin de leur offrir des outils utiles pour renforcer la compétitivité de leurs productions, tout en préservant leurs identités culturelles respectives ».
Dans cette perspective, la mode et l'artisanat ne représentent pas seulement des formes d'expression esthétique, mais également des opportunités de développement économique. Giuli a également évoqué la valeur des « échanges entre maîtres et apprentis » et la nécessité de « tisser de nouveaux liens » entre les trois premiers pays africains concernés et l'Italie.
"Puissant instrument de dialogue entre différentes réalités"
L'importance de créer de nouvelles occasions de dialogue entre l'Italie et l'Afrique a également été soulignée par Massimo Riccardo, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour le Plan Mattei.
Riccardo a insisté sur la nécessité d'inscrire la croissance partagée dans une approche qui associe les dimensions économique et environnementale aux dimensions humaine et sociale. Un principe particulièrement évident dans le domaine de l'artisanat, où, a-t-il observé, « tout doit tourner autour de la personne ».
L'artisanat peut ainsi devenir un puissant instrument de dialogue entre différentes réalités, grâce à la transmission des savoir-faire, à la valorisation des racines culturelles et à la capacité de relever ensemble les défis de l'avenir.
À cet égard, Riccardo a cité un proverbe nigérian selon lequel « Le forgeron d'un village devient apprenti dans un autre ». Une expression qui, a-t-il expliqué, "renferme trois enseignements : l'importance de l'humilité, la conscience des limites de ses propres connaissances et la nécessité de se confronter aux autres, dans le respect des différentes cultures ».