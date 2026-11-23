AGI - L'ambassade d'Italie au Zimbabwe a inauguré, à la National Gallery of Zimbabwe, l'exposition intitulée « A view to a Horizon from Henry Munyaradzi to Andrea Piazza ». L'événement s'est tenu dans le cadre de la 58e conférence annuelle du Comité international pour les musées et les collections d'art moderne (CIMAM), organisée pour la première fois en Afrique.
L'exposition réunit des œuvres d'art moderne, des tableaux de maîtres locaux ainsi que six peintures de la Renaissance — réalisées par des artistes italiens (Allori, Caracciolo, Panini et Véronèse) et français — qui ont été restaurées grâce au soutien de la mission diplomatique italienne.
Certaines de ces toiles avaient été offertes à la galerie en 1971 par le philanthrope britannique Stephen Courtauld. Au fil des années, le musée a enrichi ses collections et conserve aujourd'hui un ensemble de peintures datant du XVIIe siècle.
Le projet de restauration a été lancé en 2019
Ce projet de restauration, conçu pour s'inscrire dans la durée, a été lancé par l'ambassade en 2019 avec l'envoi au Zimbabwe des restaurateurs italiens Emiliano Antonelli et Benedetta Proto. Les œuvres étaient restées entreposées dans les réserves de la galerie en raison de conditions de conservation précaires et d'un manque de compétences spécialisées sur place.
Lors de leurs missions en 2019 et 2023, les deux experts ont redonné vie aux six peintures et ont formé le personnel local à travers des cours de restauration destinés aux professionnels zimbabwéens.
Nouvelle mission technique prévue entre 2027 et 2028
Une nouvelle mission technique est prévue entre 2027 et 2028 afin d'achever la restauration de six autres œuvres italiennes de la Renaissance. La cérémonie a réuni de nombreux représentants du gouvernement, dont la vice-ministre de la Culture, Emily Jesaya — invitée d'honneur —, ainsi que plus de 300 délégués étrangers et des membres du corps diplomatique.
Chiara Ianeselli, de l'Unité de mission pour la coopération culturelle avec l'Afrique et la Méditerranée élargie au sein du ministère italien de la Culture, était également présente.
"Rendre les œuvres accessibles au public"
L'ambassadeur d'Italie, Giuseppe Giacalone, a souligné que l'initiative vise à « rendre ces œuvres accessibles au public ». Selon le diplomate, la présence de chefs-d'œuvre de la Renaissance européenne sur le sol africain « constitue une rencontre rare », un dialogue entre patrimoines, cultures et territoires différents qui offre un terrain fertile à la diplomatie culturelle italienne au Zimbabwe.
Chiara Ianeselli a expliqué que le ministère œuvre concrètement à la préservation du patrimoine culturel africain, qu'il s'agisse de candidatures à la liste de l'UNESCO ou de formations destinées aux entreprises du secteur créatif.
Pour l'Italie, a-t-elle ajouté, participer à ce moment historique témoigne de la volonté du ministre de la Culture, Alessandro Giuli, de « développer des relations culturelles qui ne soient pas dictées exclusivement par la géographie ». Il s'agit d'un échange avec les pays africains fondé sur une recherche intellectuelle partagée, une responsabilité institutionnelle et un engagement à long terme.