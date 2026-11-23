AGI - Au cœur de la vieille ville de Tripoli, la cuisine italienne est devenue, pendant deux jours, bien plus qu’une simple vitrine gastronomique. Entre produits agroalimentaires, démonstrations culinaires, photographies et jeunes aspirants chefs libyens, la onzième Semaine de la cuisine italienne dans le monde a illustré la manière dont la gastronomie peut devenir un outil de dialogue culturel, de formation professionnelle et de coopération économique entre les deux rives de la Méditerranée.
Organisée les 20 et 21 novembre par l’ambassade d’Italie et le bureau de l’ICE à Tripoli. L’édition 2026 s’articulait autour du thème « La cuisine italienne, patrimoine de l’Unesco : territoires et filières d’excellence ». À Tripoli, toutefois, l’aspect le plus marquant a été la volonté d’aller au-delà de la simple promotion du Made in Italy, en misant sur la formation des jeunes Libyens.
Un concours organisé en collaboration avec Alma
Pour la première fois dans le pays, un concours a en effet été organisé en collaboration avec Alma, l’École internationale de cuisine italienne de Parme. Il était ouvert aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, étudiants ou professionnels du secteur de la restauration.
Quatre finalistes ont élaboré leurs recettes sous la supervision des chefs Martina Dodeci et Rushan Xhafaj. Pour le lauréat, l’expérience se poursuivra en Italie avec trois semaines de formation dans le cadre de l’« Italian Pasta Program » d’Alma, en juillet 2027, ainsi que la possibilité d’effectuer un stage de deux mois. « La formation des jeunes constitue un objectif central de cette édition.
La gastronomie comme un vecteur de qualification professionelle
"Nous souhaitons offrir une véritable opportunité de qualification professionnelle, en favorisant l’acquisition de compétences utiles pour travailler dans le secteur de la restauration », a déclaré Giorgia Norfo, vice-cheffe de mission de l’ambassade d’Italie à Tripoli. L’objectif est ainsi de faire de la gastronomie également un vecteur de qualification professionnelle. Dans une Libye dont la population est particulièrement jeune et où le secteur privé cherche encore à se structurer davantage, la restauration, l’hôtellerie et les filières agroalimentaires peuvent offrir des perspectives de développement qui dépassent la seule portée symbolique de l’initiative.
Le choix de la cuisine comme terrain de rencontre apparaît également naturel au regard de la proximité entre les deux traditions culinaires. Tomates, ail, huile d’olive et céréales font partie du patrimoine gastronomique des deux pays. La mbakbaka, plat de pâtes libyen cuites directement dans leur sauce, illustre parfaitement cette familiarité méditerranéenne, tout comme d’autres préparations témoignent de la longue circulation des ingrédients, des techniques et des habitudes alimentaires entre l’Afrique du Nord et l’Italie.
Le volet économique
Au-delà de sa dimension culturelle, cette initiative comporte également un volet économique. Le secteur agroalimentaire représente l’un des domaines les plus prometteurs des échanges entre l’Italie et la Libye, avec des possibilités de renforcer les relations entre producteurs, importateurs, distributeurs et professionnels de la restauration.
À cela s’ajoutent la pêche et la transformation des produits de la mer, des secteurs dont le potentiel reste encore largement inexploité. La Semaine de la cuisine italienne a ainsi permis de mettre en lumière, à Tripoli, une relation bilatérale qui cherche à s’étendre au-delà de l’énergie et des grandes infrastructures.
La formation, les entreprises, les filières de production et la mobilité des jeunes s’inscrivent progressivement dans cette même dynamique. Dans cette perspective, la cuisine devient l'un des domaines les plus accessibles – et les moins controversés – dans lesquels l’Italie et la Libye peuvent continuer à développer des relations concrètes.